Roma a rischio multa: il motivo è da non credere

La Roma rischia una multa salata per l’inno, il motivo è da non credere: il club avrebbe suonato la canzone di Venditti quando non poteva.

C’era una volta la Roma, una presunta multa e un inno fuori tempo. Può sembrare una barzelletta, ma è il succo di questa vicenda. La Roma si lecca le ferite dopo il derby perso contro la Lazio di Sarri. E a rendere ancora più amaro il periodo per la società giallorossa è anche un avvertimento arrivato dalla Lega Serie A. Un comportamento all’interno dello stadio Olimpico non è stato infatti ritenuto corretto, e adesso la società rischia una multa salata. Cosa è successo nel dettaglio? C’entra l’inno di Antonello Venditti.

Il riferimento non è a quanto avvenuto nella stracittadina, che il club dei Friedkin disputava da ‘ospite’, bensì a quello che è successo allo stadio romano nel match precedente, quello infrasettimanale contro l’Udinese, per la cronaca vinto dalla squadra di José Mourinho per 1-0 grazie al gol decisivo di Tammy Abraham.

Sembrava essere filato tutto liscio quel mercoledì sera. Sugli spalti la festa era stata vivace ma priva di grandi problemi, non si erano ascoltati particolari cori discriminatori e non c’erano stati problemi di ordine pubblico. Qualcosa però d’inatteso ha portato gli emissari della Lega ad accendere i riflettori sul comportamento del club, che si sarebbe preso una libertà non giustificata.

Roma: una multa per l’Inno di Venditti?

Tutta colpa di Antonello Venditti e del suo inno. No, non c’entra nulla il cantautore romano in prima persona, né il contenuto della sua Roma, Roma, Roma, che da decenni ormai accompagna le gesta dei calciatori giallorossi nel prepartita di ogni impegno della squadra capitolina nella propria casa.

Invece, a scatenare l’irritazione degli ispettori della Lega sarebbe stato il momento in cui è stato diffuso dagli altoparlanti lo stupendo inno del cantautore romano. Generalmente, infatti, dopo l’inno della Serie A, O generosa! composto da Giovanni Allevi, non viene diffusa più alcuna nota e l’arbitro dà il via alla gara.

Invece, in occasione della gara contro l’Udinese il club giallorosso ha scelto di suonare il propri inno dopo quello ufficiale della Serie A. Una decisione che ha di fatto ‘rovinato’ il rituale tipico delle gare del massimo campionato. Da qui la diffida da parte della Lega: dovesse il fatto ripetersi, quasi certamente alla Roma verrà comminata una salatissima multa per l’inno.