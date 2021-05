Alessandro Bastoni rinnova con l’Inter, per la gioia della sua Camilla – Foto

Tutto quello che non sai su Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter e della Nazionale: fidanzata, auto e passioni.

Alessandro Bastoni ha firmato un rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2024. Una bella notizia per il difensore della Nazionale, ma anche per la sua fidanzata Camilla Bresciani, grande appassionata di moda. Calciatore fondamentale per la conquista del diciannovesimo Scudetto da parte della squadra nerazzurra, guidata da Antonio Conte, Bastoni è un giovane calciatore con la testa sulle spalle e una grande stabilità anche nella vita privata.

Fidanzato ormai da diverso tempo con Camilla, anche fuori dal campo ha poche e semplici passioni. Ama le belle auto, certo, ma per ora non insegue il cliché del calciatore che vive nello stralusso e negli eccessi. Scopriamo insieme qualche segreto in più sulla sua vita privata.

Leggi anche -> Italia, Bastoni sogna l’Europeo ma non per la Rai: è bufera social

Alessandro Bastoni: fidanzata e passioni

Da diverso tempo ormai Alessandro fa coppia fissa con Camilla Bresciani. La loro vita privata all’apparenza è molto semplice, e spesso i due ne fanno sfoggio attraverso foto e post sui social direttamente dalle mura della loro casa, insieme ai loro animaletti. Appassionata di moda, con il fidanzato ha creato un marchio tutto suo. La loro sinergia è tale da aver creato qualche invidia tra i suoi hater.

View this post on Instagram A post shared by Camilla (@camilla_bresciani)

C’è infatti chi, qualche tempo fa, l’ha accusata di stare con il giovane calciatore solo per i soldi. Camilla ha saputo però rispondere per le rime, senza dare peso a queste accuse. Il loro è un amore vero, come quello condiviso per i colori nerazzurri.

View this post on Instagram A post shared by Camilla (@camilla_bresciani)

Le sue passioni sono poche e semplici: Camilla e lo sport. In generale, Bastoni ha più volte espresso di amare molti sport, non solo il calcio. Segue in particolare con passione l’NBA, ed ammira in particolar modo Steph Curry. Non disdegna però anche il basket italiano, e quando può segue la squadra di Milano.

Potrebbe interessarti -> Giulia Amodio in bikini al ritiro della Nazionale: Sensi non resiste – Foto

Ragazzo di una grande semplicità, Ale è diventato suo malgrado protagonista nei giorni della festa Scudetto dell’Inter per un video in cui, dopo essersi mangiato la pizza, la madre gli ha pulito il muso con un tovagliolo. Un gesto di grande tenerezza che sottolinea anche il legame tra il ragazzo e la propria famiglia.

Per quanto riguarda le auto, finora non sembra avere macchinoni fuoriserie. Di certo però con il suo nuovo stipendio, dopo il rinnovo di contratto, non è inverosimile pensare che qualche bolide ad arricchire il suo garage possa arrivare. Ha firmato infatti un accordo fino al 2024 per circa 4 milioni a stagione.