FIFA 22, che flop per l’Italia: un dato condanna la Serie A

Durissimo colpo per la Serie A che dovrà fare i conti con una doppia assenza pesantissima dal videogioco FIFA 22: ecco la novità

E’ stata confermata la notizia che i videogiocatori di FIFA 22 non avrebbero voluto sentire, soprattutto per quelli che giocheranno con i club di Serie A. Sono diversi i club del campionato italiano che non hanno concesso la licenza del proprio nome e delle proprie divise sul gioco calcistico più famoso al mondo.

Juventus, Atalanta, Roma e Lazio avranno nomi distorti da quelli reali, poiché hanno accordi in esclusiva con Konami. Così come per il Napoli, che dalla prossima stagione sarà in esclusiva sul videogioco della casa giapponese. Addirittura, il centro sportivo ha cambiato il nome inserendo il marchio nipponico.

E allora, FIFA 22 ha dovuto tagliare anche su altri aspetti del gioco, che però fanno la differenza. Mancheranno diversi stadi italiani, sarà presente solo un impianto della Serie A.

FIFA 22, la Serie A presenta solo San Siro

Come nella scorsa edizione, sono stati esclusi lo Stadio Olimpico e l’Allianz Stadium della Juventus. Dunque, ancora una volta, l’Italia presenta solo lo stadio di San Siro sul videogioco calcistico.

Leggi anche >>> Willian mostra un cuore d’oro: Corinthias, che felicità!

Invece, la Premier League ne presenta tutti e venti; anche la Bundesliga presenta un grande numero di impianti ufficiali, così come per la Liga spagnola. Insomma, l’unico vero e proprio flop di FIFA 22 proviene proprio dalla Serie A, con il solo impianto ufficiale di Milano diviso tra Inter e Milan. Un dettaglio che, sommato all’assenza di licenza per Juve, Atalanta, Lazio e Roma, farà sicuramente innervosire gli appassionati.