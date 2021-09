Barcellona, svolta inattesa: il club può essere venduto

Il Barcellona incassa un’offerta che può stravolgere le gerarchie: Laporta attende ma la proposta è interessante, club venduto?

L’addio di Messi, i debiti lasciati dalla gestione precedente, una squadra che non sembra all’altezza delle concorrenti in Europa e Spagna. Laporta ha ripreso in mano un Barcellona che è in uno dei momenti più delicati della sua storia. Il club è travolto dai debiti, e nel tentativo di ripianarli, le rinunce sono state pesanti, e la campagna acquisti sviluppata per intero sui parametri zero, e senza grossi sussulti.

Lo scossone però potrebbe arrivare da una offerta che diventa difficile da declinare. Sarebbe già giunta sul tavolo di Laporta, che avrebbe in mano la chiave giusta per trasformare in realtà gli appelli sulla volontà forte di salvare e rilanciare la società.

Il Barcellona può essere venduto? 1500 milioni di motivi per accettare l’offerta

Ecco quindi che il programma El Curibito, in onda in Spagna su Tv8, svela la proposta che avrebbe incassato Laporta. Una società di Dubai avrebbe avanzato un’offerta da 1500 milioni di euro per coprire la voragine nelle casse del club. Andrebbe a chiudere il debito per intero, che ammonta a circa 1350 milioni. Cifre enormi, difficili da rifiutare come già fatto per la proposta incassata in precedenza.

Ai catalani era infatti arrivata l’opzione avanzata da Cvc, che avrebbe immesso soldi pesanti nelle casse ma solo a patto di prendere i diritti tv dei blaugrana per i prossimi 50 anni. Bocciata subito, mentre i contatti con Dubai potrebbero intensificarsi e garantire al Barcellona un futuro migliore rispetto ai pesanti problemi raccolti da Laporta dopo la gestione Bartomeu.