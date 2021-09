I miliardi in campo: Psg e City, ossessione Champions

Psg e Manchester City hanno l’ossessione Champions League da raggiungere. Ne resterà solamente una, chissà che la gara di stasera non dia già indicazioni corpose per il futuro.

Circa tre miliardi di euro spesi, campioni da ogni parte possibile, ingaggi stratosferici… zero Champions League all’attivo. Il destino di Psg e Manchester City non è stato meraviglioso in Europa, perché in fondo i soldi aiutano ma non fanno vincere i trofei. E non segnano nemmeno gol decisivi, tutto sommato.

La sfida tra i club che hanno più investito al mondo negli ultimi anni sarà una passerella di stelle e campioni, ma soprattutto di due modi di intendere il calcio abbastanza particolari.

Da una parte il Psg, che ha una squadra di extraterrestri o quasi. Punta a dominare l’Europa, prima ancora che la Francia e ha intenzione di fare una super annata. Il mondiale di Qatar 2022 è la grande vetrina per la proprietà, che vorrà vincere tutto con i francesi per andare alla competizione con una gran pubblicità addosso.

Al Manchester City, invece, la Champions League serve per completare lo slam dei trofei. Come una magnifica ossessione, perché nel maggio scorso ci andò vicina e ancora nemmeno si capacità per averla persa in finale. Avesse avuto un maggior centravanti e ci fosse stato un minor tiki taka… vero Pep?

90 minuti di passione

Certo è che la sfida terrà compagnia probabilmente a un miliardo di tifosi. Quasi tutte le nazioni del mondo seguiranno questa nuova sfida del calcio globale. Finita l’epopea – per il momento – delle grandi potenze spagnole, tocca a Psg e City mostrare i muscoli davanti al mondo.

E lo fanno con la consapevolezza di chi ha spesso praticamente quanto il Pil di un’intera nazione. Il Psg soprattutto non ha badato a spese, trovandosi con Leo Messi, Neymar, Kylian Mbappè in attacco sa di dover dominare ogni gara. O quanto meno, avere l’obbligo di farlo, perché dietro c’è Marco Verratti, poi Sergio Ramos e in porta uno tra Keylor Navas e Gigio Donnarumma. Tutta gente che riceve iban sostanziosi e non sono di certo a Parigi per fare incetta di campionati.

Dall’altra parte, il Manchester City è rimasto scottato da mancato arrivo di Harry Kane. Era arrivata a offrire 150 milioni di euro, ma il bomber ha ripianato i dissidi con il Tottenham e per il momento non si muoverà. E se fosse proprio la squadra inglese la prossima destinazione di Mbappè? La boutade di qualche opinionista inglese è servita recentemente solo per aizzare un po’ di polemiche. Il francese è tifoso del Real Madrid sin da quando era bambino, difficilmente cambierà idea. Nemmeno se si avvicinerà con calma Guardiola a fine gara…