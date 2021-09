L’Atalanta trema dopo l’infortunio a Gosens, uscito in lacrime dopo pochi minuti nel match contro lo Young Boys: cosa è accaduto.

La storia si ripete, ma questa volta l’infortunio a Gosens sembra più serio. Nulla a che vedere con il ko rimediato in nazionale, che ha fatto tremare la Dea. Questa volta il suo stop sembra più serio. E le lacrime dell’esterno tedesco non sono un buon presagio per Gasperini. (In aggiornamento)