El Shaarawy e Ludovica Pagani, storia finita: il Faraone pensa solo a lui

La storia d’amore tra Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sarebbe finita: tutta colpa di un uomo amatissimo a Roma.

Può una storia d’amore finire per motivi di lavoro? Certo che sì. Lo sanno bene Stephan El Shaarawy, il Faraone che fa impazzire i tifosi della Roma, e Ludovica Pagani, modella, influencer, conduttrice e speaker radiofonica classe 1995. I due da tempo ormai si frequentavano con assiduità, ma negli ultimi tempi le cose sarebbero naufragate in maniera clamorosa e definitiva.

Laureata in Economia e Management, Ludovica coniuga una bellezza fuori dal comune a una grande professionalità e duttilità. Nel suo curriculum vanta già prestigiose esperienze. In Italia è tra le 100 influencer più seguite in assoluto ed è anche una delle migliori amiche dell’ereditiera più amata del mondo della musica, Elettra Lamborghini.

A rendere Ludovica la compagna perfetta per un calciatore è anche la sua esperienza. Ha già infatti avuto modo di lavorare nel mondo del calcio, a Sportitalia e a TeleLombardia, ma anche a Quelli che il calcio. Anche per questo motivo secondo i bene informati aveva trovato un bel feeling con il Faraone. Feeling che però negli ultimi tempi è venuto meno a causa di un uomo che ha rubato il suo cuore. No, non quello della bella Ludo, ma di Stephan…

El Shaarawy e Ludovica Pagani: amore finito per colpa di Mourinho

Stephan El Shaarawy torna single. Lo riporta il settimanale Chi, specializzato in gossip, spiegando anche il motivo della rottura con Ludovica Pagani. Alla base ci sarebbe l’ingresso nella sua vita di un uomo importante, un uomo speciale che ha riacceso in lui la passione vera per il calcio.

Di chi si tratta? Ovviamente di José Mourinho. Lo Special One ha rivoluzionato l’ambiente romanista e ha regalato nuova energia al Faraone, che dal suo arrivo pensa solo al calcio e vuole fare del suo meglio in giallorosso per ritrovare anche la Nazionale, dal momento che mister Mancini ha sempre dimostrato di tenerlo in grande considerazione.

Insomma, l’ex rossonero ha preferito dare tutto se stesso al pallone che alla sua presunta fiamma. D’altronde, la loro storia non era mai stata confermata ufficialmente ed era rimasta lontana dai riflettori. Chissà che non si sia trattato solo di un grande abbaglio mediatico…