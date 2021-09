City, Guardiola punta un top player del PSG: “Mi sono innamorato”

La sfida tra PSG e Manchester City è servita a Guardiola per mettere gli occhi su un talento dei parigini: colpo di mercato in arrivo?

Non tutti i mali vengono per nuocere. L’attesissima sfida tra sceicchi in Champions League, quella che ha visto il Paris Saint Germain superare per 2-0 il Manchester City, è servita a Pep Guardiola per mettere gli occhi su un top player dei francesi, magari in vista del prossimo calciomercato invernale.

Sul campo il tecnico catalano ha perso, complice un attacco privo di mordente, un’ottima performance dei vari Gigio Donnarumma, al debutto in Champions League, e l’ardore del trio delle meraviglie, quello formato da Mbappé, Neymar e dal suo ex pupillo Leo Messi, che con la sua prima rete in maglia parigina ha chiuso il match.

Ma a volte le sconfitte possono fare bene. D’altronde, grazie al successo nel match inaugurale con il Lipsia i Citizen restano in scia delle prime del girone, con ottime possibilità di passaggio del turno. E allora meglio non disperare e guardare al futuro con ottimismo e con un sorriso sul volto, magari aspettando un regalo sul mercato, puntando su un giocatore di cui, da ieri, si è dichiarato totalmente innamorato.

Guardiola innamorato di Verratti: colpo in arrivo dal PSG?

“Mi sono innamorato di Verratti, è un giocatore eccezionale“. Parole e musica di Pep Guardiola, ex centrocampista, di professione allenatore geniale. Il tecnico del City aveva ieri l’imbarazzo della scelta tra cui scegliere. Nel Paris Saint Germain giocano infatti alcuni dei talenti più forti al mondo, da Marquinhos a Gana Gueye, senza ricordare il trio delle meraviglie in attacco.

Su tutti è stato però proprio l’ex Pescara a rubargli gli occhi e a entrargli nel cuore. Lo ha rivelato lo stesso Pep in conferenza stampa, sottolineando le qualità uniche del mediano azzurro: “Anche quando è pressato ha la calma necessaria per fare quel tocco in più che gli permette di creare spazio“.

Può sembrare piccoletto, dotato di un fisico non competitivo, ma quando è in campo è lui a far girare la squadra, secondo il pensiero di Guardiola. Una dichiarazione d’amore vera e propria per Verratti. Che possa essere il primo passo per un clamoroso affare di mercato? Difficile dirlo. Marco è a Parigi dal 2012, ha 28 anni e un contratto in scadenza nel 2024. Per strapparlo al club transalpino servirà un’offerta importante, da non meno dei 55 milioni con il quale è in questo momento valutato. Insomma, Guardiola punta Verratti: se son rose fioriranno, ma a caro prezzo…