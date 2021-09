Pogba, la sua decisione lascia senza parole: che rivoluzione – FOTO

Paul Pogba esagera nuovamente: la sua scelta per il match fra Manchester e Villareal è unica.

Un nuovo look per accendere l’entusiasmo nella notte di Champions. Paul Pogba non è nuovo ai tagli particolari dai colori sgargianti o dai simboli impressi nei sui capelli. Questa volta, in occasione del match che vedrà i Red Devils impegnati contro il Villareal, ha deciso proprio di esagerare. E si è mostrato con il nuovo taglio, curato dal famoso hairstylist che lavora con molti campioni del calcio.

Colori, treccine, e una particolare acconciatura che di certo non lo farà passare inosservato nel match odierno in Coppa. Il tutto curato dallo studio Hd Cutz London, che ha postato le foto del lavoro in uno studio preso d’assalto dai calciatori. Sempre con risultati mostrati orgogliosamente.

Pogba, che look! L’ex Juve esagera

Sguardo concentratissimo per verificare se tutto è andato nel modo giusto. Del resto i calciatori affrontano anche lunghi viaggi pur di curare nei minimi dettagli il look e l’aspetto. Paul Pogba ha scelto quindi lo studio che si occupa anche di Sterling, Mahrez, Foden, Bellingham e Sancho. Tutti calciatori abituati ad essere sotto i riflettori e pronti a curare la loro immagine a qualsiasi costo. Come nel caso di Foden, che agli Europei si presentò con un biondo platino simile a Paul Gascoigne.

Pogba ha scelto il nero, il blu e il giallo, con particolari treccine e qualche sfumatura bionda dai lati. Non proprio una acconciatura che si vede tutti i giorni, ma quasi una abitudine per l’ex Juve, che spesso di presenta con look stravaganti. Ecco l’ultimo, raccontato in un post preso d’assalto dai tifosi.