Mendy e non solo: da “Murgu” a Van Basten, tutti i “puniti” da FIFA 22

Mendy non comparirà su FIFA 22, così come accaduto ad altri suoi colleghi in edizioni passate: dal caso Murgu a quello di Van Basten.

Benjamin Mendy è stato rimosso da FIFA 22 a causa delle indagini in corso, in merito ad alcuni problemi con la giustizia. Infatti, il terzino del Manchester City è attualmente stato inserito fuori rosa perché è stato accusato di quattro presunti stupri ed una violenza sessuale. Accuse molto gravi che sono state denunciate nelle scorse settimane. E così, il club ha deciso di sospenderlo ed aspettare il processo che avverrà a gennaio.

Stesso discorso per FIFA 22, il videogioco di calcio più famoso al mondo. I produttori del videogame attenderanno l’esito del processo per capire se inserire o meno il giocatore nel videogame. Al momento, gli appassionati della saga non potranno utilizzarlo. Ma non è la prima volta che accade. In altre vecchie edizioni di FIFA avvennero alcuni casi di rimozione o cambi nome: il più celebre è sicuramente Murgu.

FIFA 22 toglie Mendy: dal caso Murgu alla rimozione di Sala

Con gli anni, FIFA ha ampliato il suo mondo e ha ottenuto tantissime licenze sull’utilizzo dei nomi ufficiali dei calciatori. Per anni, però, Adrian Mutu è stato “oscurato” con il nome di Andrei Murgu. L’ex attaccante della Fiorentina non poteva comparire con la sua vera identità a causa della sanzione della FIFA per l’uso di cocaina quand’era un tesserato del Chelsea. Al suo rientro dalla sospensione delle attività, fu ugualmente escluso dalla Federazione Internazionale dei Calciatori Professionisti e così è comparso edizione su edizione con un falso nome: Andrei Murgu, appunto.

Di recente, invece, da FUT è stato rimosso Van Basten poiché l’ex calciatore del Milan utilizzò in tv un’espressione associata ad un saluto nazista. Non bastarono le scuse dell’olandese: i produttori del gioco tolsero la sua carta dalla famosa modalità di FIFA. E ancora, in FIFA 19 ci fu la rimozione di Emiliano Sala che fece molto scalpore. Infatti, dopo la morte del calciatore per il tragico incidente, molti utenti specularono sulla modalità FUT e vendevano a caro prezzo la sua carta. Così, EA Sports decise di ritirare il giocatore dal videogame. Per Mendy, al momento, avviene lo stesso problema: non comparirà su FIFA 22, almeno fino al processo.