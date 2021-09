Spalletti e la passione per il Padel: “Vi spiego perché piace a tutti”

Spalletti nella conferenza prima del match europeo ha parlato del Napoli, svelando anche i curiosi motivi della sua passione per il padel.

Che Spalletti sia un appassionato di calcio non è un mistero. Che gli piacciano i microfoni neppure. Ed ecco che la conferenza stampa prima del match europeo si trasforma per alcuni versi in una chiacchierata, in cui è svelata la terza passione del tecnico toscano. Il padel. Gli piace così tanto da aver costruito un campo in casa, in modo da potersi rilassare nel tempo libero praticando lo sport che in molti nel mondo del calcio amano.

Una passione che è decollata ed è diventata globale in poco tempo, con la costruzione di impianti in tutta Europa. Ci giocano proprio tutti. Anche il tecnico, che con una curiosa battuta ha svelato i motivi dell’esplosione del padel. Facilità nel reperire i giocatori? No, e neanche perché è appassionate, avvincente o divertente. Il motivo, secondo lui, è un altro.

Spalletti, passione Padel: “Sono scarso, ma so perché piace a tutti e anche a me”

Ha parlato dello Spartak Spalletti, chiedendo di rispettare un avversario pericoloso e sconfitto immeritatamente alla prima dal Legia. Poi ha sottolineato i meriti e le qualità del Leicester, ed ha già chiarito che ci saranno almeno 3 cambi rispetto all’ultima formazione. A margine della conferenza stampa si è soffermato anche sull’esplosione del padel, che ha coinvolto anche lui.

E i motivi per cui questo sport abbia avuto un boom esagerato in tutta Europa, secondo l’allenatore non sono riconducibili solo al divertimento che offre. “Mi piace – ha sottolineato – è vero. Mi muovo, ed è simpatico. Posso affermare però di essere scarso, ma ci gioco lo stesso. Volete conoscere il motivo? É uno sport comodo, perché è la pallina che cerca il giocatore, e non devi impazzire tu nel muoverti. Ecco perché piace proprio a tutti”. Istrionico, simpatico, non banale. Una spiegazione in perfetto stile Spalletti.