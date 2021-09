“Fai la differenziata”: la bottiglietta di Destro diventa uno spot – FOTO

La bottiglietta di Destro ha fatto il giro del mondo sul web: adesso diventa anche uno spot.

Il calcio è bello anche per la capacità di stupire, e ciò che ha fatto Mattia Destro va oltre ogni logica. Nella calda estate del mercato, era quasi un esubero per il Grifone. Poi è diventato una risorsa irrinunciabile per il Genoa. Lo ha fatto da trascinatore e a suon di gol. Anche assurdi, come quello messo a segno con la bottiglietta in mano. Il suo dribbling ha fatto il giro del mondo, con le foto dei tifosi a bocca aperta in attesa di un gol che è incredibilmente arrivato.

Poi la rete, che di sicuro resterà fra quelle più assurde e particolari di una stagione intera. Lo è così tanto da essere diventata addirittura uno spot pubblicitario. Con un messaggio importante.

Destro diventa uno spot: la sua bottiglietta è ora un messaggio positivo

Quale spot può migliore di un bel gesto che arriva dal seguitissimo calcio. Soprattutto quando si mostra nel suo lato sportivo, pulito e capace di dare esempi. La bottiglietta di Destro è diventata quindi protagonista di una pubblicità, e c’erano pochi dubbi sull’intervento di qualche marchio o di associazioni pronte a collegare un gesto così eclatante ad una campagna.

Lo ha fatto la Amiu Genova, che nel ricordare l’importante del corretto conferimento dei rifiuti, lancia un mesasggio chiaro accompagnato dalla foto dell’attaccante rossoblu. “Spesso portare con sé i rifiuti è la scelta migliore” si legge nello spot. E a giudicare dalla prodezza dell’attaccante come si fa a dargli torto?