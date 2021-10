Milan, il campione soffre le pressioni del momento? Allarme rinnovo

Il Milan ha fatto abbastanza bene nella partita contro l’Atletico, tuttavia qualcuno è sembrato in affanno e nervoso. La pressione è troppa? Le possibili spiegazioni di questo episodio particolare che ha coinvolto il campione rossonero.

Giusto un paio di giorni fa, il Milan è tornato ad illuminare e a far sentire l’inno del calcio che conta ai propri tifosi presenti nella “Scala” del calcio, ossia San Siro. Un’attesa che è durata ben sette anni e che tutti non vedevano l’ora.

La partita contro l’Atletico Madrid è stata giocata con anima e corpo dai ragazzi di Stefano Pioli, a parte qualche imperfezione, che ha coinvolto uno dei giocatori fondamentali di questo nuovo Milan. Il campione in questione è Franck Kessie, protagonista di due interventi abbastanza ingenui, che gli sono valsi l’espulsione al minuto 29 del primo tempo. Tuttavia, bisogna anche considerare che il direttore di gara, Cüneyt Çakir, forse ha esagerato per la seconda ammonizione e non solo. Infatti, come riporta la Gazzetta dello Sport, la UEFA potrebbe tenerlo al riposo per un turno.

Sta di fatto che a causa dell’espulsione il centrocampista rossonero ha lasciato i compagni in 10, non a caso, dopo, l’uomo in più a favore degli spagnoli ha fatto la differenza. Poiché a fine partita vi è stata dapprima la rimonta e poi la sconfitta del Milan per 1-2.

Milan, il rinnovo di Kessie al momento non vede spiragli di luce

Al di là dell’arbitraggio forse non proprio perfetto, l’ivoriano è sembrato troppo aggressivo in campo, andava spesso fuori tempo negli interventi sugli avversari.

L’unico fattore che potrebbe aver influenzato in modo negativo il centrocampista del Milan, Franck Kessie, è il problema del rinnovo. Le parti sono ancora distanti dalle richieste dell’entourage del calciatore.

Il Milan alcune settimane fa ha presentato un’offerta da 6,5 milioni di euro l’anno per il rinnovo, ma la proposta è stata rifiutata dall’agente del calciatore. Le richieste sono chiare da parte di Kessie: 8 milioni di euro per prolungare. Intanto, le big europee come il Psg e il Liverpool sono pronte per l’assalto nel 2022, qualora non dovesse arrivare la firma entro il nuovo anno.