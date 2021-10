Il Paris Saint Germain monitora un fuoriclasse nerazzurro. Il giocatore può partire l’anno prossimo, ma l’Inter prepara il rinnovo. L’offerta del contratto da parte dei parigini per strappare il calciatore a mister Inzaghi è alta.

Campanello d’allarme in casa Inter: il Paris Saint Germain pare stia tenendo d’occhio Nicolò Barella. I parigini sono pronti a piazzare il loro colpo per il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato.

Quest’estate il Psg seguiva già Paul Pogba, addirittura l’arrivo del francese sembrava vicinissimo. Tuttavia, in seguito, agli sgoccioli del mercato estivo è arrivato il prolungamento del contratto con lo United da parte del calciatore.

Adesso, dunque, alla squadra guidata da Pochettino manca un centrale di altissima qualità e nella lista dei possibili acquisti sembrerebbe esserci quello di Nicolò Barella. A conferma di ciò – come riporta FcInterNews – pare che il ds del Psg abbia mandato un osservatore nella partita contro l’Atalanta di sabato scorso.

Leonardo sembrerebbe intenzionato a questo punto ad affondare il colpo, dopo il tentativo fatto già la scorsa estate dal Liverpool. Gli inglesi avevano offerto circa 70 milioni di euro per Barella, ma l’offerta fu rifiutata in modo secco. Il campione azzurro non sembra voler lasciare l’Inter al momento, infatti la società sta facendo di tutto per blindarlo ulteriormente.

Inter, Barella vuole rimanere, ma i milioni possono fare la differenza

L’Inter vuole blindare uno dei suoi giocatori più preziosi, ossia Barella. Il centrocampista ha iniziato col botto questa stagione, in 8 presenze ha messo a segno 1 gol e 5 assist.

Mesi fa – secondo lo stesso sito sopracitato – i nerazzurri avrebbero presentato un’offerta per il prolungamento del contratto del giocatore di circa 4,5 milioni di euro più bonus.

Però, come ormai risaputo, quando il Paris Saint Germain desidera qualcuno, non si compete con i milioni che circolano in questo club soprattutto in chiave calciomercato. Infatti il club parigino sarebbe pronto ad offrire un contratto al giocatore a partire da 5,5 milioni più bonus, oltre la cifra per l’acquisto, che secondo il valore di mercato di Nicolò Barella sarà superiore ai 70 milioni di euro nel 2022.