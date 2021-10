Antonio Sanabria, non solo gol: moglie e passioni dell’attaccante

Chi è Antonio Sanabria fuori dal campo: soprannome, moglie e figli dell’attaccante del Torino.

Un bomber anti-social. Antonio Sanabria non corrisponde perfettamente al classico stereotipo del calciatore tutto campo, modelle, supercar e lusso estremo. Nato a San Lorenzo il 4 marzo 1996, il nazionale paraguaiano si è fatto apprezzare nel corso della sua carriera, infatti, non solo per i gol messi a segno nella sua carriera, ma anche per una vita fuori dal campo tutto sommato tranquilla.

Non ama i social, ad esempio, e non ha alcun profilo ufficiale su Instagram. Una delle sue passioni sono invece i tatuaggi. Ne ha diversi sparsi in tutto il corpo, tra cui uno con un pallone incoronato con sopra un numero non qualunque: il 96, quello che rappresenta la sua annata di nascita.

Per il resto, ama passare il tempo in famiglia e a casa. A proposito di casa, da quando vive all’ombra della Mole ha scelto di prendere domicilio in una splendida dimora nel cuore di Torino. Parlando proprio della sua vita piemontese, si è detto sorpreso da un aspetto, come rivelato a CronacaQui: “Sei nel cuore di Torino eppure non c’è casino e non ci sono rumori, è una cosa particolare, perché è la prima volta che mi capita vivendo in una grande città“.

Chi è la moglie di Sanabria?

Soprannominato da tutti Tonny, Sanabria è molto schivo per quanto riguarda la sua vita privata. Sappiamo che è sposato e che ha due figlie, la primogenita Arianna e l’ultima arrivata, Mia, ma della sua amata consorte non conosciamo praticamente nulla, se non che è una splendida bionda.

Tra l’altro, la donna è stata protagonista suo malgrado di un brutto episodio qualche tempo fa. Nella primavera del 2021 è rimasta coinvolta in un incidente stradale nel centro della città di Torino. Un sinistro che ha preoccupato l’intera famiglia granata, perché avvenuto mentre era incinta della loro secondogenita. Fortunatamente, tutte le persone coinvolte sono rimaste illese, e anche la bambina non ha riportato danni.

Per il resto, sappiamo che Tonny e la moglie passano molto tempo insieme quando sono a casa. Raccontando la sua vita tra le mura domestiche durante il lockdown, l’attaccante ha infatti rivelato di non disdegnare di aiutare la moglie a cucinare. Insieme amano anche guardare film in tv, e giocare a parchìs, un gioco da tavolo spagnolo.