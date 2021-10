Berlusconi svela il suo sogno: “Vorrei che il campionato finisse così”

Silvio Berlusconi ha un sogno, per quanto rigaurda il calcio: c’entrano il suo Monza, il Milan e… il Napoli.

Si può sognare anche quando si diventa grandi. Lo sa bene Silvio Berlusconi, che a 85 anni non smette minimamente di sognare, nella vita come nel calcio. L’attuale presidente del Monza, ed ex storico numero 1 del Milan, ha rilasciato un’interessante intervista a Il Mattino. Nell’occasione, ha svelato quale sia il suo sogno al momento. Ed è un triplice sogno, una speranza che coinvolgerebbe tantissimi tifosi italiani.

Ovviamente, uno di questi sogni è anche il vero grande obiettivo della sua stagione sportiva: la promozione del Monza in Serie A. Una missione per nulla semplice. Nonostante il grande sforzo economico sul mercato e una rosa più che competitiva, con tanti ex Serie A come Donati, Caldirola, Bellusci, Pedro Pereira, Favilli, Paletta, Sampirisi, Marrone, D’Alessandro e altri ancora, la formazione di Stroppa non è partita bene: 9 punti in 7 partite e primato molto distante.

Altro grande sogno, forse anche più difficile della promozione del Monza, sarebbe la vittoria della Champions League da parte del Milan. Complicato per la presenza di squadre mostruose come il PSG e il Manchester City, ma anche per l’inizio sfortunato della formazione di Pioli, sconfitta nelle prime due gare contro Liverpool e Atletico Madrid, seppur mai demeritando. Ma, si sa, la speranza è l’ultima a morire. Anche per la conquista dello scudetto, che Berlusconi darebbe volentieri a un’altra squadra.

Berlusconi sogna lo scudetto del Napoli