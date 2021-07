Mourinho e Friedkin come Berlusconi: l’arrivo è da star – VIDEO

Entusiasmo alle stelle per l’arrivo di José Mourinho a Roma: lui e Friedkin sorprendono i tifosi in trepidante attesa.

Lo Special One è stato la prima vera grande sorpresa della prossima Serie A. Quando tutti credevano che in giallorosso sarebbe arrivato Sarri, i Friedkin hanno annunciato e presentato José Mourinho. In poche ore la Roma giallorossa ha accolto il nuovo tecnico fra murales e speranze. Quelle di ritornare in alto e vedere una squadra competitiva per i primi posti in campionato. Ora l’attesa è finita, perché Mou è finalmente atterrato a Roma. Quasi uno show, che ricorda molto quelli di Berlusconi al Milan.

Ad attenderlo infatti c’era una folla incredibile, e lui stesso ha voluto immortalare il momento con alcuni video su Instagram in cui ha raccolto dall’auto l’abbraccio simbolico. Il tutto accompagnato da un “Daje”, che a Roma è più di una parola. É un manifesto a fa bene, e in fretta. Ciò che ha impressionato i sostenitori però è stato l’arrivo. Dal cielo. E con un pilota tutto speciale.

Leggi anche: Mercato Roma, Mourinho trema: Ancelotti vuole la sua stella

Mourinho arriva a Roma: il pilota dell’aereo è…Friedkin

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

L’arrivo è da celebrità. E la Roma sapeva che José Mourinho avrebbe portato una ventata di novità e soprattutto entusiasmo. Il suo arrivo nella capitale è stato accolto da una macchia giallorossa, che ha il suo nuovo condottiero. E il suo arrivo è stato a sorpresa. Un po’ come faceva Berlusconi quando atterrava con l’elicottero e chiacchierava con i calciatori rossoneri prima dell’allenamento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jose Mourinho (@josemourinho)

Mourinho ha invece attraversato il cielo di Roma a bordo di un aereo. Con l’autista di eccezione. Si tratta di Dan Friedkin, che ha pilotato con accanto lo Special One. L’arrivo a Ciampino è stato accolto dai cori dei tifosi, che poi hanno accompagnato il tecnico al suo arrivo a Trigoria. Inizia a bordo di un aereo la storia di Mourinho e Friedkin alla Roma. A testimoniare che i giallorossi vogliono spiccare il volo dopo l’esperienza Fonseca, e tentare un assalto al titolo che manca da troppi anni.