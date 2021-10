Roma da precedenti sorridenti: Empoli s’appella al fato

Tra Roma ed Empoli i precedenti sorridono ai giallorossi. Biancazzurri che non partono già battuti, ma l’impresa è ardua davvero per il gruppo di Aurelio Andreazzoli.

Gli incroci tra Roma ed Empoli sono molteplici. È una sfida particolare quella che si vivrà all’Olimpico di Roma, i giallorossi hanno l’occasione per riprendersi mentalmente dal derby, i toscani invece sognano un altro scalpo eccellente fuori casa, dopo quello della Juventus a fine agosto.

Sarà una partita particolare per i due tecnici. Josè Mourinho per la prima volta in campionato affronta l’Empoli, quando lo special one era all’Inter la compagine toscana era in Serie B. dall’altra parte, il nome di Aurelio Andreazzoli è ben noto nell’ambiente giallorosso. Legandosi, però, a una sconfitta nel derby di Coppa Italia che ha vanificato anche quanto di buono aveva fatto, dopo i disastri di Zdenek Zeman.

Ambizioni e rivalse sono all’ordine del giorno con la mente dei tifosi che va anche a due personaggi recenti. Vincenzo Montella era cresciuto con l’Empoli per poi maturare al Genoa, alla Samp e approdare poi alla Roma. Un altro protagonista fu un ex compagno di Montella in Toscana, ovvero Luciano Spalletti. Che allenò poi i biancazzurri e li portò a salvarsi nella massima serie, girando per un po’ prima di arrivare all’Olimpico, in due riprese.

Tabù toscano non facile da risolvere

Guardando quindi i precedenti sono state 30 le sfide tra campionato e Coppa Italia generali tra le due compagini, con venti vittorie romane, sei pareggi e quattro affermazioni toscane. Guardando al solo stadio Olimpico, invece, dodici vittorie per la Roma, solo tre i pareggi, nessuna affermazione per l’Empoli.

Nella prima sfida in assoluto vinse la Roma per 3-1 nel 1986, segnarono Della Monica per l’Empoli, rimontarono Baldieri con due gol e Desideri. Al ritorno invece ci fu un 2-1 all’OIimpico, gol di Baroni, Baldieri e Salvatori. L’Empoli rimase due stagioni in Serie A, poi tornò in B e in C, ci pensò Spalletti a farla risalire.

Si ritrovarono il 31 agosto 1997, la Roma batté la neopromossa in casa propria per 3-1. Molto più equilibrata la sfida di ritorno, ancora una volta c’era Zeman protagonista in qualche modo, la spuntarono i giallorossi per 4-3 e non fu di certo una gara che annoiò.

Come nell’anno successivo, quando la gioia divenne una piccola consolazione per il gruppo toscano. Che arrivò ultimo in Serie A, ma prese un pari in trasferta sia sul campo della Juve che su quello della Roma. Nell’arena giallorossa dopo il gol di Paulo Sergio, replicò Cerbone, al suo primo e unico gol nella massima serie a tempo pressoché scaduto.

I precedenti più recenti sono del campionato 2018-19. Vittoria romana per 2-0 ad Empoli, 2-1 casalingo nel ritorno, nella sera in cui ritornava in panchina Claudio Ranieri.