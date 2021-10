La fidanzata di Tammy Abraham, Leah Monroe, sta facendo impazzire i tifosi della Roma: la sua foto su Instagram ha incendiato il web.

A Roma è scoppiata la Tammy Abraham mania… ma anche la Leah Monroe mania! Uno dei punti di forza del centravanti inglese della squadra giallorossa, oltre alle sue indubbie qualità tecniche e ai gol che ha già segnato tra campionato e Conference League, è un merito che riguarda l’extracampo: la sua splendida fidanzata.

Per chi non lo sapesse, Tammy è infatti venuto a Roma con una delle modelle più amate del popolo del web, Leah Monroe. Una diva dagli occhi di ghiaccio che a ogni scatto guadagna migliaia e migliaia di like.

Leggi anche -> Abraham alla Roma: con lui macchine top e la super fidanzata

L’ex bomber del Chelsea ha iniziato come meglio non si potrebbe la sua avventura alla Roma. Si è fatto amare fin da subito, di fatto deludendo in pochissime occasioni, come ad esempio nel derby perso dalla squadra di Mourinho contro la Lazio di Sarri. Per il resto, ha sempre garantito un ottimo contributo alle vittorie dello Special One, tra gol, movimenti corretti e tanto lavoro oscuro. Ma il segreto del suo successo presso i tifosi sta anche nella fidanzata, entrata nel cuore di tutti a suon di foto sensuali.

Leah Monroe: foto in intimo su Instagram

La splendida modella ha pubblicato negli ultimi giorni una foto in intimo molto sexy. Uno scatto che in poche ore ha ottenuto il like di decine di migliaia di follower, e tra questi anche il fidanzato Tammy Abraham, che ha commentato con una emoji e una fiamma.

“Non sono più chi ero, dovrai conoscermi di nuovo“, scrive nella caption la modella. Una foto sponsorizzata che ha fatto letteralmente girare la testa ai suoi follower, tra vecchi tifosi di Tammy, nuovi sostenitori e suoi veri fan.

Potrebbe interessarti -> Abraham: a Roma con una super collezione di sneaker

Non si tratta della prima foto che ha fatto impazzire i suoi follower. Ogni scatto infatti fa il pieno di like per la bella Leah, che si è già più volte immortalanta anche nella nuova casa di Abraham, lo stadio Olimpico. Pur non essendo una tifosa sfegatata, ha infatti già avuto modo di gridare dal vivo un energico ‘forza Roma’. E i sostenitori giallorossi hanno apprezzato, ricambiandola con una pioggia di complimenti e tanti nuovi follower.