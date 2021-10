Verona-Spezia, brividi salvezza: dove vederla in tv o web

Verona e Spezia andranno in campo con l’intenzione di battersi in uno scontro diretto importante. non è il momento giusto per mollare la presa.

Una gara dai contorni quasi drammatici. Verona e Spezia, in questo torneo, saranno destinate a un lungo e tortuoso cammino se vorranno raggiungere la permanenza in Serie A. Hanno smantellato molto, rifatto una squadra o quasi e puntato su allenatori di genere diverso rispetto ai predecessori. Una sorta di rivoluzione dettata anche dal mercato, dalle opportunità ma anche dagli stessi trainer.

Perché i rimpianti arrivano soprattutto dal rapporto con i precedenti allenatori. Ivan Juric per due volte non solo ha salvato il Verona, ma lo ha portato per due volte nella prima metà della classifica. Senza praticamente un attaccante con almeno dieci gol nelle gambe, Juric ha fatto l’impossibile o quasi. È andato al Torino per una nuova sfida e anche un contratto non da sottovalutare a quasi due milioni di euro l’anno. Eusebio Di Francesco non ha convinto, Igor Tudor sta comunque rimettendo le cose a posto.

Dall’altra parte, prima la conferma e poi l’addio di Vincenzo Italiano hanno un po’ messo in fibrillazione l’ambiente ligure. Si era partiti in un modo, si è dovuto – gioco forza – cambiare le carte in tavola. Scegliendo con coraggio la soluzione Thiago Motta, che in Italia non aveva fatto miracoli al Genoa, anzi. Con una rosa, inoltre, falcidiata da covid, infortuni e con tanti elementi ancora alla ricerca dell’amalgama.

Vietato accontentarsi del pari

Per Verona e Spezia guardando anche la classifica e i risvolti futuri, il pareggio non sarebbe un risultato eccellente per entrambe. Vincere uno scontro diretto sarebbe necessario per il cammino futuro, guardando al proseguo del campionato con serenità. Sicuramente la pausa delle nazionali arriverà in un momento particolare, qualcuno avrà il tempo per rifiatare, i tecnici avranno modo di insegnare ancora qualcosa con la lavagnetta negli spogliatoi.

La gara odierna è spigolosa, perché il Verona affonda spesso e volentieri, lo Spezia in difesa non è solidissima. Al contrario, gli spezzini sono imprevedibili lì davanti, grazie anche agli ex come Colley e Salcedo.

La scorsa stagione i due match finirono con una vittoria per gli scaligeri e un pari. La vittoria del Verona fu un colpo di genio di Mattia Zaccagni, che volò in mezzo all’area e colpì in rovesciata. Ora, come non mai, l’ex fantasista è rimpianto al “Bentegodi”. Al ritorno, invece, il 1° maggio le due squadre pareggiarono, prima segnò Salcedo poi realizzò il gol del pari Saponara, e fu molto importante per la salvezza del gruppo ligure.

In campo, dunque, per la salvezza, per le ambizioni future e anche per dare una spallata all’avversario. Saranno in lotta sino alla fine, meglio dare un segnale e cominciare a ottenere vittorie di un certo peso in classifica e nel morale.

Dove vederla

Verona-Spezia – in programma questo pomeriggio alle 15 – è un’esclusiva di Dazn. Si può collegare il match anche con una televisione di ultima generazione grazie a Tim Vision.