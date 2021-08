Calciomercato Verona, UFFICIALE: in arrivo un nuovo 9 per Di Francesco

Calciomercato Verona: niente Scamacca. Il centravanti tanto richiesto da Eusebio Di Francesco arriva dalla Sardegna. Le cifre dell’affare.

2-3 in casa con il Sassuolo. Un esordio sicuramente non indimenticabile per l’Hellas Verona di Eusebio Di Francesco. I problemi messi in evidenza dalla prima uscita in campionato hanno scosso la dirigenza gialloblù, spingendo Maurizio Setti e Tony D’Amico a cercare nuove soluzioni sul mercato. L’esigenza prioritaria era quella di mettere a disposizione del tecnico abruzzese un nuovo centravanti, in grado di fornire quelle sicurezze che Kalinic e Lasagna hanno dimostrato di non poter garantire.

Calciomercato Verona, un figlio d’arte in gialloblù

Negli scorsi giorni era stato sondato Giancluca Scamacca del Sassuolo, chiuso a Reggio Emilia da Caputo e Raspadori, e ora molto vicino al Cagliari. Poi Gianluca Lapadula del Benevento e Roberto Inglese, in uscita dal Parma. Fra tutti, però, la scelta è ricaduta su Giovanni Simeone.

L’argentino classe 1995 aveva incrociato Di Francesco nell’ultimo anno a Cagliari, facendo un ottima impressione al tecnico ex Roma, che negli scorsi giorni avrebbe spinto molto per portare il Cholito a Verona.

Le due società hanno trovato nella notte l’accordo per il trasferimento del giocatore. Prestito oneroso a 1 milione di euro con diritto di riscatto fissato a 12. Oggi a mezzogiorno il comunicato dei gialloblù : “Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da Cagliari Calcio – a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva – le prestazioni sportive del calciatore Giovanni Simeone”.

#Simeone @HellasVeronaFC ⌛️ prestito a 1M con diritto a 12 dal @CagliariCalcio: l’argentino appena arrivato in città, domani potrebbe andare in panchina contro l’@Inter #calciomercato @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) August 26, 2021

Mattia Maccarone