Salah, il gol e i complimenti del migliore al mondo: “Sei incredibile”

Il gol di Salah ha fatto il giro del mondo: arrivano i complimenti da uno degli atleti più conosciuti e seguiti, anche negli altri sport.

I paragoni si sono già sprecati. “Sembra Maradona”, oppure “Salah si trasforma in Messi”. L’egiziano però è semplicemente uno stupendo attaccante, capace di segnare a raffica, in ogni modo, con medie incredibili. Probabilmente con la pulce, Cr7 e Lewandowski, è l’attaccante più incisivo nell’ultimo decennio.

Non solo per la capacità di segnare con una regolarità impressionante, ma anche per la bravura nel variare le giocate, tenendo in scacco anche le migliori difese in giro per l’Europa. E il gol gol al City è un pezzo di bravura clamoroso. La firma di chi si mette in proprio consapevole che nel momento di difficoltà della squadra, basta un guizzo, una idea brillante, per far male a chiunque. Dribbling, velocità, tutta la difesa scartata e palla nel sacco. Poi l’esultanza di chi invita gli altri a fermare il momento dopo un gol incredibile. Come a voler dire: “Signori, Salah lo ha rifatto”. E dopo il match, fra i complimenti del mondo del calcio, ne arriva uno particolare. Di chi è il numero uno indiscusso. Ma in un altro sport.

“Salah, sei incredibile”: il Prescelto si inchina all’egiziano

Ancora giovanissimo si tatuò sulla schiena la scritta “The Chosen One”. E non era il gioco di un ragazzo con tanto talento. Era il monito a credere nelle sue qualità, a lavorare per diventare il migliore e non deludere chi lo aveva già scelto per diventare il numero uno della Nba. Il resto lo raccontano le vittorie, le medie punti, gli anelli.

Lebron James è uno che di talento ne sa qualcosa. E ieri il numero uno della NBA si è inchinato a Momo Salah, con un tweet che è il tributo alla bellezza dello sport, alla grandezza del gesto tecnico, alla meraviglia nel condividerlo con chi ama il calcio. “Salah è semplicemente incredibile”. Come dargli torto, e come non apprezzare un messaggio da un atleta che ha vinto tutto e conquistato i successi a ritmo di giocate stupefacenti. Come quella realizzata ieri da Salah. Una perla indimenticabile che è fino ad ora il gol più bello nella stagione in Premier.