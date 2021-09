Cristiano Ronaldo resta a piedi: disavventura per il portoghese

La crisi della benzina colpisce anche Cristiano Ronaldo: incredibile disavventura per il campione lusitano e per la sua nuova automobile.

Ci sono problemi che toccano tanto i supercampioni quanto i comuni mortali. Ad esempio la crisi del carburante che sta affliggendo il Regno Unito. Una crisi che ha messo in difficoltà tantissimi cittadini inglesi. Compreso Cristiano Ronaldo.

Che il campione portoghese abbia una grandissima passione per le automobili non è una novità. Nel suo garage ce ne sono per tutti i gusti: supercar da centinaia di cavalli, berline extra-lusso per viaggiare in grande comodità, auto da collezionisti, esemplari rarissimi e costosissimi. Davvero l’imbarazzo della scelta per CR7. C’è però un problema: cosa te ne fai di una grande auto se non hai benzina per alimentarla?

Finora non era mai stato un dilemma che aveva dovuto affrontare l’ex campione di Juventus e Real Madrid. Ma la crisi del carburante lo ha colto alla sprovvista, e così negli ultimi giorni anche il supercampione del Manchester United sarebbe rimasto a piedi dopo ore e ore in fila dal benzinaio!

Cristiano Ronaldo senza benzina

Riavvolgiamo il nastro e chiariamo alcuni particolari. Ovviamente a restare per ore in fila dal benzinaio non è stato Cristiano Ronaldo in persona. Quando sei CR7 non hai bisogno di recarti a fare carburante, c’è chi può farlo per te.

Negli scorsi giorni, come riportato dal Sun, il numero 7 del Manchester United avrebbe mandato due delle sue guardie del corpo a una stazione di rifornimento con la sua nuova Bentley fiammante, un bolide extra lusso da oltre 220 milioni di sterline, per cercare di fare il pieno prima che fosse troppo tardi. Peccato che la missione sia fallita miseramente.

Dopo un’attesa di sette ore, molte delle quali sotto la pioggia, i due uomini si sarebbero arresi e avrebbero deciso tornare indietro a serbatoio vuoto. Di fatto, lasciando a piedi Cristiano Ronaldo. Troubles in paradise, verrebbe da dire. Non che qualche ora senza la sua nuova auto possa cambiare molto la vita del fenomeno portoghese, nella serata di Champions League ancora una volta decisivo con la rete che ha piegato le resistenze del Villarreal. Ma un piccolo contrattempo del genere potrebbe renderlo agli occhi dei suoi fan, centinaia di milioni di fan, un po’ più umano.