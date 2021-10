Commisso, annuncio clamoroso sul rinnovo di Vlahovic: reazioni pesanti

Il presidente della Fiorentina gela tutti sul rinnovo di Vlahovic: reazioni pesanti dal popolo viola, due squadre sullo sfondo.

“Dal mio arrivo a Firenze ho sempre promesso ai nostri tifosi che sarei stato sincero con loro e che non avrei mai fatto promesse che non potevo mantenere”. Inizia così la nota della Fiorentina, nella quale Commisso dice tutta la verità sul rinnovo di Dusan Vlahovic. “Come sapete la Fiorentina ha fatto un’offerta molto importante al calciatore, una proposta di contratto che lo avrebbe reso il giocatore più pagato della storia del club”.

La trattativa però è collassata, e il presidente svela i dettagli. “La nostra offerta era stata, inoltre, nel tempo migliorata in più occasioni per venire incontro alle richieste sia di Dusan che del suo entourage, ma, nonostante i nostri sforzi, la proposta di rinnovo non è stata accettata. Con mio grande dispiacere – chiude Commisso -, annuncio che ogni nostro tentativo e ogni nostro sforzo non è stato premiato”. Reazioni pesantissime da parte del popolo viola, e sullo sfondo ci sono due club pronti all’assalto.

Vlahovic non rinnova e l’annuncio di Commisso scatena il caos: “Mandatelo in tribuna”

I tifosi della Fiorentina non hanno gradito, mostrando il disappunto nei confronti del calciatore. Fra chi crede che ci sia dietro al rifiuto l’ambizione di approdare in un club competitivo, ci sono molti sostenitori gigliati pronti a chiedere di portare avanti il braccio di ferro. C’è il timore che sullo sfondo si stia muovendo la Juventus, e sarebbe un altro smacco dei rivali dopo le trattative chiuse con Bernardeschi e Chiesa.

Fossi una società, i casi #Vlahovic e #Kessie li gestirei mettendoli in panchina un anno intero. Senza fargli fare un solo secondo. Non in tribuna, devono venire a rompersi i coglioni in panchina senza avere alcuna chance di giocare. E poi vediamo. — Il genio (@_ilgenio) October 5, 2021

Sulle tracce dell’attaccante si muove però l’Atletico Madrid, pronto ad offrire una cifra pesantissima. E anche Paratici non molla la presa, convinto che in caso di addio a Kane, Vlahovic sia il sostituto perfetto. Intanto i commenti rendono l’idea del caos dopo la nota firmata da Commisso.

da gennaio in poi tribuna fissa. pradè mettiti a lavoro — dave (@castrovilIi) October 5, 2021

Andrà alla Juventus allora … come Chiesa — Gennaro Togna (@gtogna) October 5, 2021