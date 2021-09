Commisso Vlahovic, cifre folli per il rinnovo: c’è però la strana clausola

La Fiorentina vuole blindare Vlahovic, e Commisso propone un rinnovo faraonico per il bomber: un dettaglio però stuzzica le big.

Firenze sogna. Con i piedi ben piantati per terra, ma con la consapevolezza che qualcosa è cambiato. L’avvento di Italiano ha portato geometrie, divertimento, soprattutto consapevolezza. Quella mancava alla Fiorentina, che ha poi in Vlahovic un terminale offensivo degno di alcuni bomber del passato. Non sono mai mancati alla piazza viola i calciatori in grado di accendere l’entusiasmo. Soprattutto in attacco. Le cessioni del recente passato però, hanno incrinato i rapporti fra la società e una piazza che merita palcoscenici importanti.

Ecco perché Commisso vuole blindare Vlahovic. Sarebbe un messaggio di solidità da parte del club ai sostenitori gigliati, ma anche un modo per convertire la scoperta di una gemma preziosa, nella cessione più remunerativa della storia del club. Ci sarebbe già l’offerta per il rinnovo, e il presidente ha pensato proprio a tutto. Anche ad un bonus per il procuratore, ma soprattutto ad una clausola che fa riflettere.

Vlahovic, il rinnovo offerto da Commisso è dorato: un dettaglio però stuzzica le big

L’offerta sembra ormai delinearsi, e il Corriere dello Sport snocciola numeri pesanti. Commisso, nel proporre il rinnovo a Vlahovic, sarebbe pronto a mettere sul tavolo una cifra fra i 16 e i 18 milioni fino al 2025. Tradotto circa 6 milioni all’anno per un triennale. Ci sarebbe anche una commissione che si aggira attorno ai 2 milioni per lavorare serenamente con Darko Ristic, agente dell’attaccante che ha già incassato chiamate e proposte da molti club.

Un dettaglio però fa riflettere. Commisso potrebbe inserire una clausola rescissoria da circa 80 milioni per i club interessati, che non sarebbe di certo un ostacolo insormontabile per le ricche casse di molti club in giro per l’Europa. Un prezzo già stabilito per farla breve, che potrebbe tagliare fuori le squadre di Serie A, frenate da una valutazione molto alta, favorendo la cessione in futuro all’estero. Il Corriere afferma inoltre che Commissio sia pronto a chiudere a breve il rinnovo. Già prima del ritorno negli States, previsto dopo il match con il Napoli.