Lucas Moura diverte i social: “Whatsapp down? Ho fatto una scoperta”

Lucas Moura dice la sua sul down che ha bloccato Whatsapp e Facebook: una battuta che non farà di sicuro felice la moglie.

Sette ore di blackout. I server di Facebook, che oltre al famoso social hanno bloccato anche Whatsapp e Instagram, hanno creato il caos fra chi utilizza i social per lavoro e chi invece non riesce proprio a farne a meno. Come nel caso di Lucas Moura, che trascorre il suo tempo libero al cellulare fra un post e le curiosità che essi hanno da offrire.

Ha sofferto anche il brasiliano dopo il prolungato down di ieri, che si è risolto solo in tarda serata. La sua affermazione però, che è una battuta diventata virale, rende forse l’idea di quanto i social network siano diventati una parte integrante della vita di ognuno di noi. Forse anche troppo, perché nella sua uscita ironica si nasconde un messaggio che fa riflettere.

Lucas Moura sul down dei social: “Ho avuto modo di parlare…”

Fra chi si affrettava a scaricare Twitter e Telegram, in attesa trepidante dello sblocco di Whatsapp, e chi imprecava per i problemi, c’è stato anche chi si è divertito ad interpretare a modo suo il blocco. A Fabrizio Romano, noto esperto di mercato, è stato chiesto quando sarebbe andata in porto la trattativa per lo sblocco dei social, e lui ha risposto con tanta ironia.

Leggi anche: Commisso, annuncio clamoroso sul rinnovo di Vlahovic: reazioni pesanti

Anche Lucas Moura ha voluto dire la sua, scatenando i sorrisi dei suoi follower. “Con Whatsapp e Instagram down – ha dichiarato il brasiliano – ho avuto un po’ modo di parlare con mia moglie. É veramente una bella persona”. Una battuta che di sicuro non avrà fatto felice la sua partner, ma che rende l’idea di quanto ormai i social siano una parte integrante, e spesso non del tutto genuina, nella vita di ognuno di noi.