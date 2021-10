Lutto per Cristiano Ronaldo, il messaggio sui social: “Eri un essere umano fantastico”

Cristiano Ronaldo ha condiviso sui social un messaggio di dolore e lutto per la scomparsa di una persona importante.

Momento durissimo per Cristiano Ronaldo. Stavolta però non c’entra quello che accade sul rettangolo verde. Il campione portoghese ha infatti condiviso sui social con tutti i suoi follower e i suoi fan la sua sofferenza per un lutto che ha colpito lui e una persona a lui molto vicina. Un decesso improvviso e atroce, quasi inspiegabile, che lo ha sconvolto e lasciato completamente senza parole.

Non è solito aprire così il suo cuore CR7, che attraverso l’immagine pubblica che lascia trasparire di sé solitamente appare come un robot, un cyborg perfetto fuori e dentro dal campo ma incapace di provare veri sentimenti. E invece, dietro il campione c’è un uomo sensibile, che come tutti noi soffre e piange per la scomparsa di persone più importanti.

Leggi anche -> Cristiano Ronaldo, nuovo problema al Manchester: i compagni si ribellano

Così, questa volta ha scelto di togliere la maschera e di mostrare il suo volto più sincero, condividendo con tutti i suoi fan il dolore per una persona che era stata nel corso della sua vita una persona molto importante, capace di regalargli momenti di grande gioia.

Cristiano Ronaldo: il messaggio per l’amico José Semedo

Morire a 34 anni è tremendo. Veder scomparire una persona così giovane da un giorno all’altro è qualcosa di inaccettabile. Lo sa bene José Semedo, il miglior amico di Cristiano Ronaldo, che ha dovuto dire addio alla moglie Soraia, scomparsa dopo un breve ricovero in un ospedale di Lisbona. La donna si era recata in ospedale dopo aver sofferto aper alcune complicazioni dovute a un’infezione.

Un decesso che ha lasciato senza parole Ronaldo, che sui social ha voluto condividere il suo dolore, ricordando a tutti come ci siano momenti in cui anche il calcio passa in secondo piano. Scrive il campione lusitano: “La settimana scorsa, inaspettatamente, ci ha lasciato un essere umano fantastico, la nostra cara Soraia“. Una persona davvero speciale, moglie del suo migliore amico e madre senza eguali.

Potrebbe interessarti -> Nessuno come Cristiano Ronaldo: il portoghese scavalca Messi

La sofferenza è fortissima anche per Ronaldo, che condivide la tragedia con suo fratello José, e per questo ha voluto dimostrargli la sua vicinanza anche sui social: “Siamo insieme, oggi come sempre, e affrontiamo questo momento difficile“. Un messaggio di cordoglio arricchito dalla foto di un momento in vacanza insieme.