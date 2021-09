Nessuno come Cristiano Ronaldo: il portoghese scavalca Messi

Cristiano Ronaldo supera di nuovo Messi in una classifica molto speciale stilata da Forbes: nessuno come il portoghese.

Il Manchester United fa ricco Cristiano Ronaldo. Sempre più ricco. Il campione portoghese non può che ringraziare i Red Devils per averlo rivoluto in Premier. Con il trasferimento concluso ad agosto, CR7 infatti ha scavalcato Leo Messi in una delle classifiche più importanti per lui: quella stilata da Forbes riguardante i guadagni dei calciatori.

Fino allo scorso anno la Pulce era il più pagato nel mondo del calcio, ma da questa stagione Cristiano Ronaldo si è ripreso lo scettro. A 36 anni, il campione lusitano è tornato ad essere il più pagato in assoluto. Nel complesso, al lordo delle imposte, CR7 arriverà a guadagnare 106,7 milioni di euro, di cui 70 derivanti da stipendio e bonus, il resto da sponsorizzazioni e partnership.

Leggi anche -> Messi senza limiti, compra un castello: ospitò un presidente – FOTO

Dal canto suo, il nuovo emiro di Francia, Leo Messi, si ferma a soli 93,7 milioni di euro, di cui 75 d’ingaggio dal PSG. Un bel taglio rispetto a quanto ricevuto fino allo scorso anno. Anche se, al netto delle sponsorizzazioni, il suo stipendio resta il più alto nel mondo del calcio.

Ronaldo batte Messi: e gli altri ‘paperoni’?

Il podio dei ricconi nel mondo del pallone viene completato da Neymar jr. Il brasiliano, che ha ritrovato Messi a Parigi, guadagna nel complesso 81 milioni di euro, poco distante dai due fuoriclasse che hanno segnato un’epoca nella storia del calcio. Quarto posto per un altro asso del PSG, Kylian Mbappé, che grazie al suo contratto a scadenza guadagnerà 36,6 milioni di euro (28 di stipendio). Di certo nella prossima stagione la sua posizione più in alto, con il nuovo contratto che con tutta probabilità lo oaspetta a Madrid.

E dopo questo quartetto di fenomeni? Si abbassano gli stipendi, ma non la qualità, con Momo Salah (25 milioni di stipendio), Robert Lewandowski (27 milioni di stipendio), e a sorpresa l’ex Barça Andreas Iniesta. Pensavate si fosse ritirato? Ebbene no, lo spagnolo gioca ancora e si diverte al Vissel Kobe, ricca squadra giapponese che gli garantisce uno stipendio di 31 milioni di euro.

Potrebbe interessarti -> Le pecore cacciano di casa Ronaldo, Evra risolve il problema

C’è poi Pogba, 27 milioni di stipendio anche per lui, che vive una situazione simile a quella di Mbappé, ma che potrebbe rinnovare con il Manchester. Completano la top ten Gareth Bale ed Eden Hazard. In totale i dieci calciatori più pagati al mondo guadagneranno in questa stagione, al lordo, quasi 500 milioni di euro, con un aumento del 2,6% rispetto ai guadagni dello scorso anno, nonostante sia ancora pesante la crisi economica dovuta al Covid. Perché i ricchi possono anche piangere, ma in fin dei conti restano lacrime di coccodrillo.