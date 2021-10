Dopo mesi di tira e molla, la Juventus pare che abbia trovato l’accordo con l’entourage di Paulo Dybala per il rinnovo. L’agente ha lasciato Torino in queste ultime ore, quindi la “palla” passa ai legali. Tutti i dettagli dell’affare.

Rinnovo Juventus-Paulo Dybala, ormai è quasi fatta ed i tifosi possono gioire, ma anche il campione può farlo in fin dei conti, dato che la sua volontà è stata sempre molto chiara.

Come riporta Goal.com, l’agente del numero 10 bianconero ha lasciato in queste ultime ore l’Italia per far ritorno in Argentina. Jorge Antun, con il suo ritorno in patria, ha fatto comprendere che per il prolungamento del contratto di Paulo Dybala mancano solo i dettagli. Dunque, ora, i legali del calciatore devono chiarire gli ultimissimi punti.

Intanto, l’accordo – come riferito dallo stesso sito – si aggira attorno agli 8 milioni di euro netti a stagione, con il rinnovo triennale fino al 2025 per l’appunto. Il contratto del calciatore sudamericano sarebbe scaduto nel giugno del 2022. Sostanzialmente il nuovo contratto di Paulo Dybala con la Juventus non è altro che un accordo “a vita”, in quanto il calciatore tra un mese compirà 28 anni e sarà un giocatore della Juve, quindi, fino ai 32.

Paulo Dybala, da Palermo alla Juventus: la storia continua con il rinnovo

Era l’estate del 2015 quando Paulo Dybala firmò il suo primo contratto con la Juventus. I bianconeri credettero fortemente nel talento argentino che ha infiammato per un paio d’anni lo stadio del capoluogo siciliano.

La società bianconera acquistò l’attaccante per circa 40 milioni di euro, una cifra di cui il club non si è mai pentito di aver speso, visto i grandi numeri che ha collezionato Dybala fino ad oggi.

La Juventus è stata la prima big a credere nelle potenzialità di questo campione, dopo i dati straordinari messi a segno con il Palermo nella stagione 2014/2015, ossia 13 reti e 10 assist in 34 presenze. Fiducia che è stata più che ripagata dal numero 10 bianconero, basti pensare che fino ad ora il fuoriclasse ha collezionato con la sua attuale squadra 103 gol e 43 assist in 260 presenze.