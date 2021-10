Il gol più bello di Pavoletti: l’annuncio della compagna Elisa sui social

Leonardo Pavoletti può esultare, è nato il secondo figlio: la splendida notizia è stata resa ufficiale dalla compagna Elisa su Instagram.

Fiocco azzurro in casa Pavoletti. Il bomber del Cagliari ha segnato il suo gol più bello: è nato il suo secondo figlio. Lo ha annunciato la sua compagna, Elisa Aliotta, pubblicando un bel post sui social con tanto di foglio del neonato direttamente dalla clinica. Una notizia straordinaria per Pavoloso, che sta vivendo professionalmente non il momento più felice della sua carriera.

Ma ci sono cose che vanno ben oltre il calcio, e a regalare nuovamente il sorriso all’attaccante toscano, ex Genoa e Napoli, è stata la nascita del suo secondo figlio. A tre anni dalla venuta al mondo di Giorgio, la prima gioia di Leonardo e della sua Elisa Aliotta, ha infatti iniziato il suo percorso di vita anche il piccolo Brando.

La notizia, splendida e molto attesa, è stata ufficializzata su Instagram proprio da Elisa, che ha pubblicato uno bellissimo scatto con in braccio il suo Brando e una caption che ha fatto emozionare tutti i suoi fan.

Pavoletti, nato il secondo figlio: chi è la compagna Elisa Aliotta

Una foto piena di tenerezza, stanchezza, ma anche grandissima serenità, quella pubblicato dall’affascinante Elisa su Instagram. “Sognando insieme la vita. Benvenuto piccolo Brando“, ha scritto la compagna di Pavoletti, conquistando fin da subito migliaia di like dai propri fan.

Il primo a commentare è stato proprio il bomber cagliaritano, che ha scritto: “Per fortuna che c’è Super Mamma“. Ma poco dopo sono arrivati anche i complimenti di Vincenzo Pisacane, agente dell’attaccante della squadra sarda (oltre a tanti altri calciatori, tra cui Lorenzo Insigne).

Elisa Aliotta e Leonardo sono legati da tantissimi anni e hanno dimostrato più volte di essere una delle coppie più belle del mondo del calcio. Lei lo ha seguito ovunque, anche a Napoli, esplorando la città e creando tanti bei rapporti umani. Non si conoscono molti dettagli sulla sua vita professionale. Sappiamo però che è una madre modello, sempre affettuosissima e presente nella vita del suo primo figlio. Per il resto, ama viaggiare e nei ritagli di tempo si diletta a esplorare il mondo in compagnia del suo inseparabile Leo.