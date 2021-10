Donnarumma e il Milan, una storia chiusa a colpi di accuse pesanti e messaggi duri: la contestazione dei tifosi é in uno striscione eloquente.

Un attimo per resettare tutto. Un rifiuto, un addio, quella firma con il Psg che ha cancellato come un colpo di spugna l’amore fra Donnarumma e i tifosi del Milan. Se c’è stato un errore, che a posteriori sembra palese, è nelle tempistiche. In tutte. In primis nelle lungaggini per arrivare ad un accordo con i francesi, poi nel non dare spiegazioni ai tifosi rossoneri. Che forse qualche parola la meritavano nell’immediato.

Donnarumma ha incassato i commenti, praticamente tutti negativi dopo la rottura con l’ambiente che lo ha reso il migliore al mondo. Poi ha sottolineato che sarebbe tornato con piacere a Milano, beccandosi i duri avvertimenti a non farsi vedere in giro. E qualche ora fa ha ribadito di non meritare fischi in occasione di un ritorno al San Siro, e che gli dispiacerebbe molto. La risposta, in vista della partita di domani fra Italia e Spagna, arriva nuovamente da un durissimo striscione.

Donnarumma torna domani a San Siro: i tifosi del Milan non sembrano essere teneri con lui

San Siro riaprirà le luci domani per il match Italia-Spagna, e i tifosi del Milan si ritroveranno davanti Gigio Donnarumma. Non sarà semplice riconoscere in lui “solo” il portiere dell’Italia e dimenticare il passato. In quella col Milan storia c’è di tutto. L’amore di una tifoseria che coccola un giovane destinato ad essere campione, la gioia per aver trovato il portiere del presente e del futuro, la delusione per un addio che brucia ancora. Tremendamente.

Nonostante gli appelli a soprassedere, ad evitare, e a limite a “rinviare” la eventuale contestazione ad un match fra Milan e Psg, il primo missile dei sostenitori rossoneri arriva come sempre su uno striscione. Un messaggio durissimo che alimenta le tensioni in vista della partita di domani. In cui sarebbe più logico e giusto tifare per gli azzurri e sperare in un altro brillante traguardo degli uomini di Mancini.