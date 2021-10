Chi è Gavi, il talento che brucia le tappe e vuole l’Italia con la sua Spagna

Gavi ha stregato Luis Enrique: ecco chi è il talento convocato in nazionale e pronto all’esordio contro l’Italia.

Classe 2004, e in Spagna qualcuno storce il naso. Già questa è una notizia, perché la nazionale ora guidata da Luis Enrique nell’ultimo ventennio ha lanciato tanti talenti giovanissimi, poi rivelatisi campioni assoluti. Ora è il turno di Gavi, che già solo per il nome ricorda un mosto sacro del calcio iberico, Xavi Hernandez.

Luis Enrique ha deciso di convocarlo. “Già vedendolo giocare nel Barcellona – ha dichiarato – ho avuto la conferma di quello che pensavo. Come con tutti gli altri giovani serve pazienza per farlo crescere con calma e, dopo 50-100 partite in nazionale, sarà più semplice giudicarlo”. Si nasconde il Ct, perché Pablo Martín Páez Gavira, da poco diciassettenne, potrebbe già esordire oggi contro l’Italia.

Chi è Gavi: curiosità sul giovane che ha stregato la Spagna

Dieci partite da professionista. É bastato tanto a Gavi, centrocampista del Barcellona, per rapire Luis Enrique. Il Ct lo ha scelto per la gara di San Siro contro gli azzurri, puntando su un talento precoce. Fu prelevato a 11 anni dal Betis, e immediatamente iniziò a far parlare delle sue qualità. Così tanto da essere paragonato a Xavi e Iniesta. Poi l’esordio in prima squadra, e il salto dalla nazionale under 16 a quella dei campioni.

Non gli tremano le gambe, perché chi gli sta vicino parla di un giovane molto determinato, sicuro del suo talento ma non così tanto da farlo sentire superiori ai coetanei. Così ha conquistato 88 minuti in due presenze in Champions e 275 minuti complessivi nella Liga. Nella vita privata è un ragazzo semplice, con le passioni che hanno tutti i giovani di 17 anni. Ama i social e posta solo immagini delle sue avventure, fin da quelle vissute da bambino in maglia blaugrana. La sua ultima storia su Instagram però svela quanto sarà emozionato stasera. Una foto con Sergio Reguillon e una sola scritta. “San Siro”. Uno stadio che Gavi non dimenticherà mai.