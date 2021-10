Torino, caos con Ivan Juric: Cairo incassa le dimissioni

Dalle parole ai fatti, in casa Torino scoppia la grana: dopo l’intervento di Juric ecco le dimissioni.

Poche settimane. La calma in casa Torino, dopo le dichiarazioni di Juric su una rosa incompleta, era arrivata solo grazie a qualche aggiustamento sul mercato. Che ha prodotto buoni risultati viste le prove dei granata in queste prime gare di campionato.

Il derby poteva essere quindi la ciliegina per le ambizioni rinnovate del Toro, che però ha ceduto l’intera posta in palio alla Juve. Un passo falso che nel derby pesa, ma anche facilmente digeribile vista la qualità dei bianconeri. Ad agitare le acque però arrivano le dimissioni di un tesserato del club, riconducibili ad alcune esternazioni di Juric.

Grana in casa Torino: si dimette dopo le parole di Juric

Ivan Juric si era lamentato e non poco in merito ai tempi di recupero dei tanti giocatori infortunati. A suo avviso i protocolli non erano gestiti in maniera ottimale, ma dalla sua bocca non erano arrivate accuse dirette sulla vicenda. Dopo l’ennesima dichiarazione pubblica però, Paolo Minafra, medico sociale del Torino, ha scelto di rassegnare le dimissioni, confermando la sua scelta ad Urbano Cairo.

La sua storia in Serie A è lunga e testimonia l’affidabilità si un medico che ha già lavorato con successo e ottimi risultati a Sassuolo e Palermo. Proprio per questo bisognerà capire se Cairo accetterà la scelta o confermerà Minafra. Resta però una situazione da gestire, che agita nuovamente le acque in casa di un Toro che non trova pace.