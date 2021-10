Italia, pessima notizia per Mancini: brutto infortunio per il campione

Brutte notizie per l’Italia prima del match di questa sera contro la Spagna. Un protagonista di Euro 2020 ha subito un brutto infortunio. Il campione per quest’anno ha finito di giocare, rientrerà nel 2022.

Mancano poche ore prima che gli azzurri scendano in campo contro la Spagna per la semifinale di Nations League. A ridosso di questa sfida, esattamente qualche ora fa, è arrivata una notizia più che negativa per mister Mancini. L’Italia questa sera dovrà fare a meno di Matteo Pessina, fuori per un grave infortunio subito nel match Atalanta – Milan.

Come riporta Sky Sport, il campione azzurro ha riportato una lesione di secondo grado al flessore, così per lui sarebbe terminato il 2021, in quanto il campione rimarrà fuori per circa due mesi.

Questa è una notizia negativa non solo per la Nazionale di Mancini, ma anche per l’Atalanta, poiché Gasperini deve fare i conti con altri infortuni abbastanza gravi. Basti pensare che al momento gli indisponibili della Dea sono: Muriel, Gosens, Zapata e Hateboer.

Italia, Pessina starà fuori per un po’ dopo l’infortunio. Al suo posto ci sarà Dimarco

A prendere il posto di Matteo Pessina nell’Italia di Mancini, dopo la conferma del brutto infortunio, sarà Federico Dimarco. Il terzino dell’Inter ha iniziato questa stagione in modo straordinario, grazie alla fiducia di cui gode da parte di Simone Inzaghi.

In questa stagione iniziata da circa un mese il calciatore nerazzurro ha già collezionato 9 presenze, 1 gol e 2 assist. La scorsa stagione ha giocato in prestito vestendo la maglia dell’Hellas Verona, con la quale ha realizzato 5 reti e 6 assist in 37 presenze.

Dimarco è un calciatore polivalente, capace non solo di ricoprire il suo ruolo naturale, quindi da esterno sinistro, ma può giocare anche come difensore centrale e a centrocampo. Dunque, l’interista è il profilo ideale per sostituire lo sfortunato Matteo Pessina.

Tuttavia, per l’Italia gli infortuni non finiscono con Pessina, perché saranno altresì indisponibili per la sfida di questa sera anche Toloi, Zaniolo e Belotti.