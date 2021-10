“Alimenti gli stereotipi”: Melissa Satta nel mirino di un’altra giornalista

Continuano gli attacchi contro Melissa Satta dopo il suo approdo a Sky Calcio Club: stavolta l’affondo è di un’altra giornalista famosa, Paola Ferrari.

Tutti contro Melissa Satta! La showgirl continua a ottenere attacchi da più parti, specialmente dal mondo del giornalismo femminile. Dopo quello di Alessia Tarquinio, è arrivato quello molto duro di Paola Ferrari. Il volto simbolo dello sport in Rai non è solita tirarsi indietro quando c’è da giudicare il lavoro di alcuni colleghi (o presunti tali). E stavolta nel mirino è finita proprio l’ex signora Boateng.

Intervistata dal settimanale Oggi, la giornalista sportiva ha quindi avuto modo di parlare dell’ingresso di Melissa nel salotto buono di Sky Sport, per dare il suo giudizio sulla querelle che ha visto per protagoniste proprio l’ex velina e l’attuale giornalista di Amazon Prime Video.

“La funzione di Melissa è solo quella di dare sostanza a uno stereotipo dei più triti, quello della bella donna che sta lì solo per mettere in mostra le sue belle qualità“, ha sentenziato Paola, sottolineando che le qualità non sono ovviamente giornalistiche. Basta pensare ai risolini in studio quando si è tolta la giacca: “Una scena vecchia, superata, avvilente. ‘Erbaccia’ televisiva che purtroppo fatichiamo a estirpare“. Un commento lapidario e durissimo, che ha trovato una pronta risposta di Melissa Satta.

Melissa Satta risponde Paola Ferrari

Melissa Satta contro Paola Ferrari, la replica è arrivata immediata. Come già fatto con Alessia Tarquinio, la showgirl ha tenuto a rispondere anche alla più esperta collega Rai, ricordandole in primis che lei non è una giornalista e non si permetterebbe mai di definirsi tale. Anche perché in Sky ci sono tante giornaliste che fanno il loro mestiere già in maniera pazzesca, e che lei rispetta moltissimo.

Il suo ruolo all’interno del Club è un altro. Lei è stata chiamata per fare spettacolo, dare un po’ di colore al programma, offrire qualche spunto in più e un’ottica differente rispetto a quello delle stagioni precedenti, e sta cercando di dare il massimo per riuscirci, rimanendo sulle sue e senza invadere campi che non le competono.

Una difesa a spada tratta quella di Melissa, che ha le sue ragioni. Come d’altronde le ha anche Paola Ferrari, che stavolta ha espresso un parere sincero su una tematica importante. La colpa di queste polemiche forse sarebbe da addossare a chi ha scelto di dare un taglio nuovo al Club. Ma forse c’era solo bisogno di maggiore pubblicità, e in questo senso l’obiettivo è stato raggiunto.