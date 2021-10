Milan, in agenda il rinnovo col big: e non è Frank Kessié

Il Milan ha deciso di accelerare la trattativa per il rinnovo con un big: non è Kessiè.

La vicenda del rinnovo fra il Milan e Kessié rischia di diventare complicata. Ritardi, mezze promesse, altri club pronti a sondare il terreno. Resta alto il rischio di un altro caso Donnarumma o Calhanoglu, di sicuro per la difficoltà nel trovare un accordo, ma anche per alcuni ritardi che complicano le cose, e aprono la strada alle big interessate.

Ecco perché in attesa di sviluppi, Maldini guarda altrove. Non solo nel reparto, che potrebbe essere oggetto di investimenti ed ha già trovato in Tonali un grande protagonista, ma anche nelle situazioni contrattuali degli altri calciatori in rosa. E per evitare altri problemi, è già in programma l’incontro con un big, assolutamente da blindare dopo l’avvio di campionato.

Milan, Maldini gli propone il rinnovo: incontro imminente

Maldini è pronto ad approfittare della pausa per riflettere sui contratti dei calciatori in rosa. La sensazione è che la crescita del Milan sia ormai così chiara e tangibile da spingere il club ad allontanare proposte in arrivo da altre squadra, blindando allo stesso tempo quei calciatori che stanno lanciando in alto Pioli. Il prossimo passo è quindi chiudere un nuovo contratto con Leao. Già in estate la Juve sondò il terreno per tentare il colpo. Dopo le recenti prove saranno molte le squadre a tentare il blitz.

Soprattutto dopo la convocazione in nazionale, giustificata da una crescita evidente, anche alle altre squadre. Ecco perché nei prossimi giorni dovrebbe arrivare il primo passo per il rinnovo ad un contratto che scade nel 2024, con un consistente adeguamento che il portoghese si è conquistato sul campo.