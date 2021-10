Calciomercato, Rudiger torna in Italia? E’ sfida a due

Due top club italiani puntano Rudiger per il calciomercato del 2022. Occhio alla concorrenza estera, anche le big europee ci provano. Il campione ex Roma è pronto a lasciare il Chelsea.

Ebbene, il calciomercato sembra si stia accendendo già da ora, Antonio Rudiger è un obiettivo di due grandi squadre di Serie A. La prima ad essere interessata al calciatore tedesco è la Roma, che sogna un ritorno. La seconda è la Juventus, la quale vorrebbe aggiudicarsi un colpo di qualità per la difesa.

Il difensore del Chelsea nella scorsa sessione di mercato, sembrava ad un passo nel lasciare il club londinese. Ad aver tentato la scorsa estate un primo affondo per acquistare il calciatore è stato il Real Madrid.

A tal proposito, sulla lista delle corteggiatrici di Antonio Rudiger non vi sono solo Juventus e Roma, ma anche Real Madrid per l’appunto e Bayern Monaco – come riporta Calciomercato.com. Il club tedesco monitora con molta attenzione il centrale ex Roma.

Calciomercato, Rudiger è un colpo imperdibile: si sogna il ritorno in Serie A

La Roma pensa in anticipo al calciomercato, nonché al colpo Rudiger, poiché i giallorossi sono nuovamente in difficoltà nel reparto difensivo per Smalling. Il centrale inglese ha subito un altro infortunio, lo Special One non può rischiare di rimanere senza un difensore importante a lungo. Ed ecco perché Mourinho pensa di correre subito ai ripari.

Ad ostacolare la corsa anticipata della Roma vi è la Juventus, la quale l’anno prossimo dovrà dire addio a Giorgio Chiellini e, intanto, l’età di un’altra bandiera della difesa bianconera, Leonardo Bonucci, avanza. Quindi a Massimiliano Allegri serve un’altra sicurezza e Rudiger farebbe proprio al caso suo.

Il difensore tedesco ha lasciato degli ottimi ricordi alla Roma e comunque alla Serie A, quando per molti attaccanti avversari è stato un incubo durante la sua permanenza in giallorosso. Arrivato nella Capitale nel 2015, ha collezionato con questi colori 72 presenze 2 gol e 4 assist, fino al 2017. Anno in cui è partito per l’Inghilterra e il Chelsea lo pagò ben 35 milioni di euro.