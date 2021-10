Ronaldo, che impatto sui social del Manchester: il club festeggia il primato

Crescita clamorosa dei social dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo: il Manchester festeggia e fa i conti dell’affare con la Juve.

Il gioco fu semplice e allo stesso tempo incredibile. Nell’attesa dell’ ufficialità di Cristiano Ronaldo, bastava aggiornare la pagina Twitter dei Red Devils per scoprire che in pochi secondi i followers aumentavano a centinaia. In poche ore fu un boom clamoroso, che non si è arrestato neanche dopo diverse settimane dal ritorno di Cr7 ad Old Trafford.

Le pagine social sono state prese d’assalto, così tanto da aver raggiunto un traguardo fino a qualche mese fa incredibile. Anche su Instagram, dove arriva l’annuncio di un primato che aumenta la visibilità del brand e fa lievitare inevitabilmente tutti i guadagni della squadra di Manchester.

Social e maglie, Ronaldo è un gioiello totale: il Manchester spende ma incassa

Superati i 50 milioni di followers su Instagram. Un traguardo raggiunto solo grazie all’arrivo di Cr7. Il Manchester United ha festeggiato il primato, ma si gode anche la crescita su Twitter. Più di un milione di like anche sul social in cui i cinguettii ai sono moltiplicati durante la trattativa con la Juventus. I Red Devils hanno fatto bingo. E il ritorno non è da poco. Anche sulle maglie. In 12 ore dall’annuncio ne furono vendute migliaia e migliaia, e in una settimana l’incremento negli introiti del club fu di oltre il 600%.

Leggi anche: Bastoni e Donnarumma nel mirino: “Ma non erano fenomeni?”

Un fenomeno globale, così tanto da rendere la sua numero 7 introvabile negli States. Ha battuto anche Messi al PSG, venduto più della casacca di Harper ai Philadelphia Phillies (Baseball), di Tom Brady ai Tampa Bay Buccaneers e di LeBron James ai LA Lakers.