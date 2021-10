Conte torna in Premier: spunta una nuova pretendente

L’ex allenatore dell’Inter, Antonio Conte, è in corsa per una delle panchine più ambite della Premier League: contatti già avviati.

Un terremoto sta per sconvolgere il calcio europeo, e potrebbe riportare Antonio Conte in Premier. Il Newcastle United sta per diventare di proprietà del fondo sovrano dell’Arabia Saudita PIF. Un fondo non ricco, di più. Secondo i media inglesi, il passaggio dovrebbe avvenire nel giro delle prossime quarantotto ore. Ma sta facendo discutere tutti.

Nel Regno Unito, al di là dei tifosi bianconeri, non tutti vedono di buon occhio l’arrivo del fondo arabo nel calcio inglese. E il motivo non c’entra con lo sport, bensì per la presenza nel fondo del principe ereditario saudita Mohammad bin Salman, accusato di crimini contro l’umanità e presunti collegamenti con l’omicidio di Jamal Khashoggi. Per questo Amnesty International sarebbe intervenuta per chiedere alla Premir di bloccare un affare che ormai però sembra in dirittura d’arrivo. Per la gioia dei sostenitori dei Magpies, meno di quelli dell’Inter.

Su Twitter il Newcastle è infatti entrato in tendenza per via della reazione dei tifosi nerazzurri alla notizia dell’acquisto del club da parte del fondo Pif. Il motivo? Il ricchissimo fondo arabo, che potrebbe rendere la società bianconera in grado di competere ad armi pari (o anche di superare in breve tempo) con colossi come PSG e Manchester City, era stato accostato nelle scorse settimane proprio all’Inter. Un affare di questo tipo potrebbe però a questo punto essere destinato a sfumare.

Conte, tentazione Premier: ci pensa il Newcastle

Ma in tutto questo qual è il ruolo di Antonio Conte? Semplice. Il tecnico campione d’Italia, attualmente commentatore di Sky Sport, sarebbe già in lizza per la panchina del Newcastle. Nemmeno il tempo di ufficializzare l’acquisto, che gli arabi starebbero già pensando di cambiare le carte in tavola in casa Magpies. L’attuale allenatore, Steve Bruce, sta infatti deludendo. In classifica è penultimo, ancora senza vittorie dopo sette partite, e il suo destino sembra già scritto.

Secondo i tabloid inglesi i ‘casting’ sarebbero già iniziati, e tra tutti i nomi il più quotato sarebbe proprio quello dell’ex tecnico dell’Inter, molto rispettato Oltremanica dopo la sua avventura positiva al Chelsea. A quanto pare ci sarebbero già stati i primi contatti tra lo staff dell’allenatore ed emissari del club, e trovare la quadra economica potrebbe non essere così complesso. C’è però da superare la concorrenza di Frankie Lampard.