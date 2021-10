Lautaro finsice ko con l’Argentina: cosa è accaduto

Lautaro Martinez out dal prossimo match dell’Argentina: ecco le prime notizie filtrate dalla nazionale.

L’Inter è in ansia per l’infortunio di Lautaro Martinez, che non giocherà la prossima partita dell’Argentina. La notizia arriva da Radio La Red, che svela i motivi dell’esclusione in vista della gara con il Paraguay. Un ko dell’ultimo minuto, che lo terrà fuori dall’incontro. Si scalda Correa, ma i nerazzurri sono già in contatto con lo staff albiceleste per capire l’entità del problema che crea apprensione.

Non ci sono notizie certe, ma un primo aggiornamento che svela quale potrebbe essere l’entità del guaio. Sarebbe muscolare, e le prime notizie indicano quali sarebbero i tempi di recupero dopo il ritorno dagli impegni in nazionale.

Lautaro Martinez, stop con l’Argentina: le prime notizie

Le prime notizie filtrate dalle radio argentine parlano di noie muscolari. Probabilmente solo un affaticamento, che però ha costretto lo staff medico della nazionale a porre il veto alla sua presenza nella prossima partita. Resta però qualche dubbio per via della posta in palio, perché il match con il Paraguay, in cui Correa prenderà il suo posto, non è proprio un test semplice.

Al momento le condizioni del Toro non sembrano quindi destare preoccupazione ma ci saranno valutazioni e approfondimenti. Se non dovessero essere riscontrati guai maggiori, l’attaccante dell’Inter e dell’Argentina tornerebbe a disposizione già per il prossimo impegno dei nerazzurri in campionato.