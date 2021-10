Aurelien Tchouameni è il nuovo obiettivo per il centrocampo della Juventus: chi è, quali sono le sue caratteristiche e altre curiosità.

La Juventus ha individuato il suo nuovo Pogba. Uno dei primi nomi sulla lista della dirigenza bianconera per rafforzare il proprio centrocampo già nel prossimo mercato è quello di Aurelien Tchouaméni, giovane e talentuoso calciatore classe 2000 del Monaco. Di origini camerunesi, è già un Nazionale francese dopo una breve esperienza in Under 21, e da qualche mese è uno dei perni della squadra monegasca.

Ragazzo forte in prospettiva, ma anche nel presente, è esploso improvvisamente nella seconda metà della scorsa stagione, diventando un vero idolo in Costa Azzurra e tra i fan della Ligue 1. E non solo per le qualità sul campo. A fare chiacchierare i tifosi è anche una particolarissima passione di Tchou: quella per gli sciroppi.

Leggi anche -> Pogba, la sua decisione lascia senza parole: che rivoluzione – FOTO

A rivelare questo curioso particolare fu l’ex compagno al Bordeaux, Youssuf, in un’intervista a France Football. A quanto pare, nella squadra girondina si cenava presto ed erano vietati i dolci. Per questo i calciatori in ritiro si incontravano per cercare snack di varia natura, compresa la Nutella. Ma spesso l’unico ad avere qualcosa di dolce era proprio Tchouaméni, appassionato di sciroppi. E così tra compagni si riunivano in camera sua per berne un po’ ciascuno e divertirsi insieme a colpi di zuccheri e risate.

Tchouameni nel mirino della Juventus: le caratteristiche

Calciatore dotato di un fisico imponente e di ottimi piedi (e il vizietto del gol figlio del suo passato da attaccante), Aurelien è un centrocampista moderno, bravo negli inserimenti e utilissimo sui calci piazzati.

Prima di approdare al Monaco ha giocato due stagioni nella prima squadra del Bordeaux, società che lo ha cresciuto, e con la maglia girondina ha messo a segno anche un gol in Europa League, diventando a 18 anni il più giovane marcatore nella storia del club in Europa.

Potrebbe interessarti -> Pogba, mai nessuno come lui: stracciato un record

Passato al Monaco, ha già collezionato 5 gol in circa 60 partite, con prestazioni sempre di altissimo livello sia in campionato che in Europa (ha debuttato anche in Champions nei preliminari, andando anche a segno). Così è riuscito ad attirare le sirenee di tante big europee, tra cui la Juventus, che potrebbe tentare un affondo già nel mese di gennaio, viste le debolezze dell’attuale mediana. L’alternativa al giovane talento francese potrebbe essere un nome più navigato, come Witsel. Ma per costi e prospettiva futura, Tchou potrebbe rivelarsi una scommessa vincente.