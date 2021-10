Newcastle, è delirio: la proprietà ha un patrimonio incalcolabile – VIDEO

Arriva l’ok della Premier, il Newcastle è nelle mani di Pif: è più ricco degli sceicchi, festa grande per i tifosi.

La tanto attesa svolta è arrivata, ed è scoppiata la festa dei tifosi al Saint James Park. Il Newcaslte è la prima squadra europea nelle mani di un fondo saudita, che negli scorsi mesi sondò anche il terreno con Suning per l’Inter. L’accordo chiude l’era di Mike Ashley, e apre una stagione che per i Megpies può essere davvero quella della svolta. L’accordo è infatti stato chiuso per più di 300 milioni di sterline, ma il patrimonio stimato del fondo saudita è notevolmente più ampio.

Stornelli, urla, cori. I tifosi del Newcaslte hanno accolto la notizia con un coro che rende l’idea di quanto anche la società bianconera possa iniziare a sognare. “Abbiamo di nuovo in mano il nostro club”. E adesso nessun traguardo è proibito.

Newcastle, ecco il patrimonio della nuova proprietà: è 13 volte più ricca degli sceicchi nel calcio

Circa 434 miliardi di euro. Si, avete capito bene. Sarebbe questo il patrimonio della Pif, Public Investment Fund. Una cifra mostruosa, per un accordo che ha dovuto prima incassare l’ok dal governo della Premier. La notizia ha scatenato le fantasie dei tifosi, in attesa da settimane di un ok che può cambiare le sorti del club.

Pare infatti che il fondo saudita, primo nel calcio europeo, sia deciso a investire molto, anche in contrasto con gli sceicchi del Manchester City, nello stesso campionato, e nelle competizioni continentali, dove domina per spese e campioni il Psg. E intanto la notizia ha fatto il giro del mondo, in attesa di capire se già alla riapertura del mercato, qualche sondaggio con i campioni in giro per l’Europa possa dare la dimensione reale del lavoro in cantiere a Newcastle.