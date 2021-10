Roma, la stella è già “Il nuovo Totti”: i compagni lo chiamano così

La Roma ha trovato “Il nuovo Totti”? Difficile fare questa affermazione, ma per un compagno del giallorosso è così.

Mourinho ha riacceso l’entusiasmo a Roma. Un percorso quasi netto il suo, eccezion fatta per il duro ko nel derby che ha condizionato il suo cammino con i giallorossi. Freschezza, novità tattiche, calciatori arrivati dal mercato e già decisivi. Sono queste le chiavi che lo Special One ha sfruttato per rilanciare le ambizioni del club. E nei volto nuovi già idoli del pubblico, uno in particolare sembra aver conquistato tutti.

A suon di gol, giocate strappa applausi, un attaccamento non comune per un calciatore che in due mesi si è già preso in mano grandi responsabilità. Così tanto da essere chiamato “Il nuovo Totti”.

Tammy Abraham è “Il nuovo Totti”: un compagno lo chiama già così

Si tratta chiaramente di uno sfottò, non di un paragone con il capitano giallorosso. Sarebbe impossibile farlo, non solo per la diversità nei ruoli, ma anche per una storia differente con la maglia della Roma. Totti ne è simbolo tuttora, Abraham spera di esserlo, e lavora a testa bassa per farsi trovare sempre pronto.

Eppure nel ritiro della nazionale, un compagno lo ha preso in giro dopo una giocata magica. “Non chiamatelo Abraham, ma Tammy Totti”, gli ha detto Declan Rice in un un video diventato virale sulla pagina Youtube della nazionale inglese. Un modo per sottolineare quanto l’attaccante sia innamorato di Roma e quanto i tifosi lo abbiano già accolto come beniamino nella famiglia giallorossa. Per diventare come Totti però, ancora Abraham dovrà scalare posizioni nel cuore di una tifoseria legatissima ai propri idoli.