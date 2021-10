Juve Roma è già iniziata: duro botta e risposta fra i calciatori – VIDEO

Alla ripresa in campionato Juve e Roma si giocheranno già un pezzo di stagione: duro botta e risposta intanto fra due calciatori.

La pausa per le nazionali non distrae i club dal lavoro quotidiano. Alla ripresa delle ostilità, saranno tanti i match interessanti e fra questi spicca un Juve Roma che potrebbe già dare sentenze in campionato. I bianconeri devono confermare i progressi mostrati contro Chelsea e Torino, mentre Mourinho prova a dare continuità ad un progetto che ha basi solide per rilanciare i giallorossi.

Sarà una partita carica di motivazioni quindi. Oltre a quelle in campo si aggiunge la storica rivalità fra i bianconeri e lo Special One a caricare una partita che si preannuncia scoppiettante. E ad aggiungere una bella dose di aspettative, arriva il duro botta e risposta fra due calciatori.

Juve Roma, botta e risposta, poi scintille fra i calciatori

Due dei protagonisti del prossimo match sono già venuti a contatto. É accaduto nel match di qualificazioni fra Colombia e Uruguay. Cuadrado e Vina, schierati l’uno contro l’altro nelle rispettive corsie di competenza, in più occasioni si sono scontrati durante il match terminato in pareggio. Poi l’episodio, brutto da vedere e non fortuito.

L’esterno bianconero su una palla contesa con il laterale della Roma, ha atteso il suo arrivo, e ha protetto il pallone in maniera chiaramente irregolare. Si è spostato col corpo e ha rifilato a Vina una gomitata in pieno volto. Per l’arbitro era solo da giallo, ma l’impressione è che il gesto avrebbe meritato una sanzione più pesante. E intanto i due calciatori si ritroveranno uno difronte all’altro fra pochi giorni, in un match che avrà un motivo in più per creare scintille.