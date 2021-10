Theo Hernandez è il migliore al mondo? Che statistiche con la Francia!

Medie clamorose per Theo Hernandez con la Francia: i numeri della sua partita lasciano qualche rammarico a Deschamps.

Belgio Francia è stata una sfida ad alto tasso tecnico e di spettacolo. Giocata a viso aperto, per la gioia di chi gode nel vedere l’essenza del calcio, della giocata, della fantasia. A brillare, fra i francesi, è stato Theo Hernandez. Ha saputo attendere il suo momento, senza entrare in conflitto con un Ct criticato spesso per la mancata chiamata all’esterno del Milan.

La convocazione è arrivata, con tanto di posto fisso nell’undici titolare. E dopo una lunga attesa, Theo si è preso i riflettori, con una partita da incorniciare in un palcoscenico importantissimo. Non solo il gol della vittoria, ma anche statistiche che testimoniano quanto il francese sia un calciatore completo, incisivo, al quale non è possibile rinunciare

Theo Hernandez si prende la Francia: medie stratosferiche contro il Belgio

I numeri raccontano quanto Deschamps sia ormai “costretto” a puntare su Theo Hernandez. Il gol decisivo arriva nell’unico tiro in porta, effettuato con precisione chirurgica dall’esterno. Ciò che impressiona è però il rendimento nelle due fasi. Theo ha trovato il fondo in due occasioni mettendo in entrambe cross precisi per i compagni.

Leggi anche: Milan, in agenda il rinnovo col big: e non è Frank Kessié

Ha totalizzato il 96% di passaggi completati su quelli tentati. Ben 26 su 27, praticamente tutti in verticale. Un dato che testimonia la spiccata propensione offensiva, senza però tralasciare la fase di copertura. Il rossonero ha il 100% di duelli vinti, fra contrasti aerei e chiusure. Numeri mostruosi per un calciatore che probabilmente è il miglior esterno al mondo in circolazione. E chissà se Deschamps non abbia pensato per un solo istante di aver perso diverse occasioni in passato escludendolo dalla sua nazionale.