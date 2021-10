Inter, due colpi sicuri a gennaio: l’annuncio di Marotta e i nomi

L’Inter vuole rafforzare la rosa a disposizione di Inzaghi ed ha praticamente chiuso 2 colpi: c’è l’annuncio di Marotta, ecco di chi si tratta.

C’è stato il tempo in cui era necessario effettuare rinunce, ma c’è anche la voglia di non lasciare nulla al caso. L’Inter ha dovuto cedere pezzi pesanti, ma li ha sostituiti con intelligenza e bravura nel non esagerare con le spese lasciando intatto il valore della squadra. Ora è il tempo di reinvestire, sempre con parsimonia e senza esagerare, ma con la voglia di completare la squadra.

In tal senso Marotta ha annunciato che sono vicini due colpi, che già a gennaio potrebbero trasferirsi a Milano. Sbucano quindi anche i nomi. Uno è praticamente certo, mentre per l’altra casella da colmare è ballottaggio, e sono in due a spingere per approdare alla corte di Simone Inzaghi.

Inter, Marotta riempie le caselle: in arrivo un centrocampista e una punta

Qualcosa manca, inutile negarlo. Non sotto il profilo della qualità, perché l’Inter ha in rosa calciatori di grande spessore. Servono però uomini già pronti, per allargare il numero di pedine a disposizione dei Inzaghi. Gli impegni sono tanti, e l’allenatore ha già individuato i nomi chiesti a Marotta. “Siamo pronti ad investire regalandoci uno o due colpi a gennaio” ha dichiarato l’ad nerazzurro.

E i nomi li ha svelati la Gazzetta dello Sport. Uno era già chiaro da tempo. Si tratta di Nandez, che dopo aver rotto con il Cagliari ha ricucito lo strappo. Non senza prima ottenere una promessa, che potrebbe trasformarsi in realtà fra qualche mese, con il passaggio all’Inter. L’altro innesto potrebbe arrivare in attacco. Serve un centravanti di peso, perché l’inizio di Dzeko ha chiarito che il gioco di Inzaghi valorizza molto la prima punta. In rosa al momento però c’è solo il bosniaco, ed ecco che si guarda con interesse a Jovic, più volte vicino alla Serie A senza però approdare mai in Italia. L’alternativa sarebbe Lacazette. Non un vero e proprio goleador, ma di sicuro un centravanti di spessore ed esperienza oltre ad un grande talento.