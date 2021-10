Dazn “Imbarazzante”, niente Juve: si finisce in “tribunale”: utenti furiosi

Dazn ancora al centro di furiose polemiche per il match fra la Juve e l’Alessandria: la partita finisce “in tribunale”, e i tifosi si scatenano sul web.

Se anche una amichevole rischia di scatenare il caos social il problema diventa ampio. I tifosi della Juve e quelli dell’Alessandria, in attesa della ripresa del campionato, hanno provato a guardare il match in programma questa mattina. Era trasmesso da Dazn, ma come spesso accade, qualcosa è andato storto. Niente blocchi, nessun rebuffering. Non i soliti problemi che in questo avvio di stagione hanno condizionato la visione delle partite.

Un guai tutto nuovo per Dazn, anche grottesco se vogliamo. Al posto del match infatti, per una lunga parte del primo tempo, è andata in onda una trasmissione. Che poco c’entra col calcio, e che non è nella programmazione di Dazn, bensì di Mediaset. Una vicenda quasi tragicomica, che in pochi minuti ha scatenato la furia dei tifosi.

Juve Alessandria non va in onda: al posto del match su Dazn c’è Forum. Tifosi imbestialiti

Ecco quindi che cliccando sul riquadro per veder il match, si apriva invece il logo e la trasmissione Forum. Una vicenda quasi assurda, anche perché il noto format di Mediaset non è nella programmazione offerta di consueto da Dazn. In pochi minuti si è scatenata la bufera social, fra chi chiedeva di “vedere Kulusevski e invece ha visto Bracconeri”, come simpaticamente sottolineato sui social.

Leggi anche: Juve Roma è già iniziata: duro botta e risposta fra i calciatori – VIDEO

C’è invece chi è molto più duro e chiede alla Serie A di intervenire, o chi sottolinea che neanche le amichevoli siano ben gestite, e che anche quando il match vale poco, o non ci sono problemi di linea, c’è sempre qualcosa che rende impossibile seguire il calcio. Una bufera, l’ennesima, che ora davvero complica le cose per Dazn. Per la cronaca l’amichevole è terminata 2-1 per la Juve. La partita di Dazn col calcio però, non sembra terminare mai, e di sicuro non soddisfa il pubblico.

Finalmente al posto di una partita della #Juventus si disputa un processo.#Dazn pic.twitter.com/aua3R9JVdX — The Gaal🥃 (@il_gentlemaw) October 9, 2021