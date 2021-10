Cristiano Ronaldo, che acquisto: spesa folle per restare al top

Cristiano Ronaldo non bada a spese: il suo acquisto per rimanere in forma ha valore pazzesco. Ecco di cosa si tratta.

Un inizio da record. Con tanto di premio come migliore calciatore in Premier League nel mese di settembre. Cristiano Ronaldo al Manchester ha fatto quello che gli riesce meglio. Gol a raffica e una presenza costante e decisiva sul fronte offensivo dei Red Devils. Poco importano le critiche di Gary Lineker. L’ex attaccante della nazionale ha affermato che quel premio lo avrebbe meritato Salah, ma fra l’egiziano e il portoghese, è difficile scegliere chi sia stato più decisivo in un mese in cui entrambi hanno regalato grandi gol e numeri pazzeschi.

Per Cr7 intanto il segreto è uno solo. Mantenersi in forma con ogni mezzo possibile. Anche se questo richiede rinunce pesanti, o una spesa folle, che Cristiano Ronaldo ha effettuato pur di non cedere il passo all’età.

Cristiano Ronaldo, spesa folle per un macchinario: ecco di cosa si tratta

Il Mirror racconta i dettagli del nuovo macchinario arrivato in casa di Cristiano Ronaldo e la spesa folle effettuata per averlo. In effetti l‘ex asso della Juve aveva già acquistato a Torino una camera per la crioterapia, installata nella casa in Piemonte durante la sua esperienza in Serie A. La ha così tanto apprezzata da aver investito 58 mila sterline per farla spedire dall’Italia direttamente nella sua nuova abitazione a Manchester.

Si tratta di un gioiello di tecnologia progettato per favorire il recupero muscolare. Una camera che arriva fino a -200° per ridurre ed evitare i traumi. “Non è stato assolutamente semplice disinstallarla e trasferirla direttamente a Manchester”, scrive il Mirror, ma intanto Ronaldo non ci avrebbe mai rinunciato. Sono circa 10 anni che utilizza la crioterapia, e a giudicare dal suo stato fisico, è chiaro il motivo per cui non ci siano cifre che tengano pur di continuare ad eseguire questi protocolli.