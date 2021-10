Italia, le auto dei campioni azzurri: cifre da capogiro

L’Italia torna in campo oggi nella finalina di Nations League. Gli azzurri fanno a gara per le auto, ecco quali sono le più belle e le più costose. Tra il “Made in Italy” e i marchi esteri.

I calciatori dell’Italia scaldano i motori prima della finalina di Nations League in programma oggi alle 15. E per rimanere a tema motori, gli azzurri sono grandi intenditori di auto sportive, giusto per confermare la cosiddetta “dolce vita”.

I protagonisti sono sicuramente gli attaccanti, nonché grandi amici, di questa Nazionale guidata da Roberto Mancini, ossia Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. L’attaccante della Lazio dal suo garage sfoggia un pezzo Made in Italy da far girare la testa, si tratta di una Ferrari 488 Gtb di colore rosso. Motore V8 da 670 cv e capace di raggiungere una velocità massima di 330Km/h.

Il suo grande amico e compagno in azzurro, Lorenzo Insigne, possiede anche una Ferrari. Precisamente una 458 con un motore di 570 cv, quindi il vincitore tra queste due auto, per quanto riguarda la potenza, è sicuramente Immobile. Ancora i due si accomunano per un altro marchio molto apprezzato, ovvero la Lamborghini. L’attaccante del Napoli ha una Huracan Evo di 640 cv, dal valore di circa 200.000 euro. Invece, la punta della Lazio alla sua collezione aggiunge una Urus dal valore di circa 230.000 euro. Anche il portiere azzurro, Gianluigi Donnarumma, possiede una auto dello stesso modello.

Per chiudere in chiave nostrana, il difensore della Juventus e della Nazionale campione d’Europa, Leonardo Bonucci, ha una Ferrari F12 Berlinetta, con un motore da 741 cv. Anche Jorginho possiede una Ferrari, molto apprezzata dai compagni inglesi.

Italia, i campioni azzurri apprezzano guardano anche all’estero quando si parla di auto

Questa sfida tra i giocatori dell’Italia a suon di milioni e Km/h per quanto riguarda le auto sportive, sembra andare avanti tra Donnarumma, Immobile e Insigne.

I tre campioni sono dei veri appassionati, oltre ai modelli “locali” di loro proprietà, apprezzano molto anche le grandi automobili tedesche. Il portiere del Psg e l’attaccante della Lazio hanno entrambi una Audi Q7, dal valore di circa 100.000 euro.

In conclusione e per rimanere in tema marchi esteri, Lorenzo Insigne ha un palato più raffinato, anzi dei piedi più raffinati, in quanto possiede una Mercedes AMG-Gt Coupé 4 da 639 cv, dal prezzo di circa 170.000 euro.