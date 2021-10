Germania formato Mondiale: si qualifica con due record incredibili

La Germania è la prima nazionale a volare al mondiale: squadra rinata e ringiovanita, con 2 record pesanti contro la Macedonia.

C’era bisogno di una svolta, che a giudicare dalle ultime uscite sembra essere arrivata. La federazione tedesca ha deciso di puntare su Hansi Flick, che dopo un percorso breve ma incredibilmente vincente al Bayern, avrà il compito di dare l’assalto ai titoli con la nazionale. La Germania sotto la sua guida è la prima squadra ad aver centrato la qualificazione ai Mondiali. Un secco poker alla Macedonia, in casa ospite, e il primo minimo obiettivo è arrivato senza grossi sforzi.

Anzi, con due record, uno per il tecnico della Germania, l’altro per un calciatore che sarà indiscusso protagonista ai Mondiali, nonostante la giovane età, ma grazie ad un infinito talento.

Germania ai Mondiali: Flick si gode il record e il suo centrocampista

Le buone notizie sono molte per i tifosi tedeschi. Arrivano principalmente dai giovani, perché sono tanti e talentuosi. Un po’ come nel 2006, quando la nazionale portò avanti il ciclo di vittorie grazie ad un ringiovanimento che si trasformò in un’epoca di successi. La scelta di Flick sembra poi essere già vincente. Lo testimonia il record del Ct. Mai nessuno, oltre a Loew, era riuscito a vincere le prime 5 partite da commissario tecnico della Germania.

Leggi anche: Newcastle scatenato: nel mirino anche un big della Juventus

Poi arrivano i primati dei calciatori. Werner, criticato con il Chelsea, in nazionale si trasforma in bomber implacabile. Havertz è in netta crescita, ma ad impressionare è Jamal Musiala. Il talento del Bayern Monaco ieri è entrato al minuto 74, e all’83’ è andato a bersaglio. Il suo gol è da record, perché a 18 anni e 227 giorni, il tedesco è il secondo più giovane di sempre, dopo Marius Hiller a trovare la via della porta con la nazionale. E il primato precedente risale al 1910. Buone notizie per Flick, che sta plasmando una squadra giovane ma già matura per essere vincente.